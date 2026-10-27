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Cómo ver Manchester City vs Brighton: previa del partido, canales de TV, streaming en vivo, alineación y más

Manchester City vs Brighton
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Carabao Cup entre Manchester City y Brighton hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Manchester City recibe a Brighton & Hove Albion en el Etihad Stadium en la cuarta ronda de la Carabao Cup, un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en este momento de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Carabao Cup - Jornada 4
Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en vivo

El partido entre Manchester City y Brighton en la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+. Puedes acceder al live stream del encuentro desde la plataforma con tu suscripción.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca dirige a un City que llega a este partido con sensaciones encontradas. Los Citizens cayeron ante el Aston Villa en la Premier League el pasado fin de semana, aunque antes habían goleado al AEK Atenas en la Champions League. La irregularidad doméstica contrasta con su solidez europea.

Del otro lado llega un Brighton que acaba de encajar una derrota ante Liverpool en Anfield, aunque Fabian Hürzeler no tardó en señalar que su equipo fue el que más intentó crear juego durante el encuentro. Los Seagulls mantienen el tercer puesto en la Premier League a pesar del tropiezo.

Este partido supone además un reto logístico considerable para Brighton, que deberá enfrentarse dos veces al City en pocos días: primero en la Carabao Cup y luego en el campeonato doméstico, antes de viajar a Getafe en la Conference League.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés a la eliminatoria copera. Brighton ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú con los grandes, algo que Hürzeler querrá trasladar también a este formato de copa.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

Manager

  • E. Maresca

Enzo Maresca tiene el mando técnico de un Manchester City que afronta este partido de copa con la mirada puesta en gestionar sus esfuerzos en varias competiciones. No se dispone por el momento de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción, por lo que los detalles de la convocatoria se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler prepara a un Brighton que llega con el desgaste acumulado de haber jugado el pasado fin de semana en Anfield. Al igual que con el City, la información sobre posibles ausencias no está disponible en estos momentos y se completará antes del pitido inicial.

Forma

MCI

MCI - Formulario

LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
Gol marcado (encajado)
14/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BHA

BHA - Formulario

SUN
W0-2
KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Manchester City presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Aston Villa por 2-1 en la Premier League, que siguió a una goleada de 5-1 frente al AEK Atenas en la Champions League. En ese período, los Citizens también superaron al Ipswich por 3-2 en el campeonato doméstico, aunque cayeron ante el Paris Saint-Germain en Europa por 4-2. El City ha marcado doce goles y encajado diez en esos cinco encuentros, lo que refleja una fase ofensiva productiva pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Brighton llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 2-0 ante Liverpool en la Premier League, precedida por un empate sin goles frente al Jablonec en la Conference League. Los Seagulls habían encadenado victorias convincentes, incluyendo un 5-0 al Crystal Palace y un 4-0 al FK Kauno Zalgiris, además de un 2-0 en campo del Sunderland. El equipo de Hürzeler ha mantenido cuatro porterías a cero en esa secuencia de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Premier League terminó con un empate 1-1 en el Etihad Stadium en enero de 2026. Mirando los cinco últimos cruces entre City y Brighton en el campeonato doméstico, los Seagulls han logrado imponerse en dos ocasiones, mientras que el City ha ganado una y los empates suman dos. Brighton ha demostrado ser un rival incómodo para los Citizens, con victorias en el Amex por 2-1 en agosto de 2025 y en noviembre de 2024, aunque el City respondió con un contundente 4-0 en la visita de abril de 2024.

Clasificación

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