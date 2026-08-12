Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 22:30

Cómo ver Los Angeles FC vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Apple TV. Todos los encuentros de la Leagues Cup forman parte de la suscripción estándar de Apple TV, lo que significa que los suscriptores actuales pueden seguir el partido sin coste adicional. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Los Angeles FC recibe a Querétaro FC en la Leagues Cup 2026, un partido que llega en un momento decisivo para los Gallos Blancos, que necesitan un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de avanzar a la fase de cuartos de final.

El equipo de Marc Dos Santos llega como local en excelente estado de forma. El LAFC acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo triunfos consecutivos sobre Toluca en la Leagues Cup y CD Guadalajara en la fase de grupos, lo que los coloca como uno de los conjuntos más sólidos del torneo en la región occidental.

Querétaro, por su parte, atraviesa un momento complicado en la competición continental. Los dirigidos por Esteban Gonzalez han perdido sus dos primeros partidos de la Leagues Cup, cayendo 2-0 ante FC Dallas y 3-0 frente a Seattle Sounders FC. Una derrota esta noche dejaría prácticamente cerrada su participación en el torneo.

La situación es un contraste llamativo con el rendimiento doméstico de los Gallos. En Liga MX, Querétaro llegó a este torneo con dos victorias seguidas, incluyendo un triunfo 3-2 sobre Tigres. Sin embargo, ese ritmo no se ha trasladado a sus actuaciones en suelo estadounidense.

Para el LAFC, esta es una oportunidad de sellar el liderato del grupo y asegurar su presencia en los cuartos de final. La afición del Banc of California Stadium tendrá la posibilidad de ver a su equipo cerrar la fase de grupos con autoridad frente a un rival mexicano que llega sin margen de error.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Los Angeles FC vs Querétaro FC en directo, incluyendo el canal de TV, la transmisión en línea y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Marc Dos Santos dirige a Los Angeles FC para este partido de la Leagues Cup, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. No se ha publicado un once probable por parte del club en este momento.

Esteban Gonzalez está al frente de Querétaro FC, y el conjunto visitante tampoco cuenta con bajas ni suspensiones confirmadas en este momento. No se ha anunciado un once inicial proyectado. Esta sección se actualizará con información más precisa conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Los Angeles FC llegan a este partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 sobre Toluca en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con CD Guadalajara en la fase de grupos y encadenaron tres victorias en la MLS, incluida una goleada 4-0 al Sporting Kansas City y un 3-1 al Real Salt Lake. El LAFC ha marcado nueve goles y encajado tres en ese tramo.

Querétaro FC presentan un registro de dos victorias, una derrota, una derrota y una victoria en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-0 frente a FC Dallas en la misma competición. Sus dos victorias en el tramo llegaron en Liga MX, con un 3-2 sobre Tigres y un 1-2 en Pachuca. Los Gallos han marcado siete goles y encajado siete en sus últimos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre encuentros anteriores entre Los Angeles FC y Querétaro FC. Este partido representa un cruce entre ligas dentro del formato de la Leagues Cup, y no existe un historial registrado de enfrentamientos directos entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup 2026, Los Angeles FC ocupan la posición 11, mientras que Querétaro FC se encuentran en el puesto 35.