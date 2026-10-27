Dónde ver Liverpool vs Chelsea: previa del partido, canales de TV, streaming, alineación titular y más

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Liverpool vs Chelsea
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Carabao Cup entre Liverpool y Chelsea. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Liverpool recibe a Chelsea en Anfield en la cuarta ronda de la Carabao Cup, con Andoni Iraola buscando extender una racha que ya acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Carabao Cup - Jornada 4
Anfield

Cómo ver Liverpool vs Chelsea en vivo

El partido Liverpool vs Chelsea de la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Los Reds llegan al partido con una confianza renovada tras superar 2-0 a Brighton en la Premier League el pasado fin de semana. Un tanto en propia meta de Pascal Gross y una diana de Alexander Isak sellaron el triunfo, que situó al equipo en el cuarto puesto de la tabla.

Florian Wirtz fue protagonista ante el Brighton, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 65 con una torcedura de tobillo. Su disponibilidad para este encuentro es una incógnita que Iraola deberá resolver en las próximas horas.

Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, llega a Anfield en un momento de altibajos. Los Blues cayeron 0-2 ante el Tottenham en su último partido de liga y necesitan una respuesta de carácter para mantenerse vivos en la copa.

La temporada de Chelsea ha mostrado destellos prometedores, como la goleada 5-1 al Bournemouth, pero también tropiezos evidentes. El equipo alterna victorias convincentes con derrotas que generan dudas sobre su consistencia.

Cody Gakpo ha pedido máxima concentración al vestuario de Liverpool de cara a esta semana exigente, que incluye también la visita del Arsenal en la Premier League. El ambiente en Anfield promete ser un factor determinante.

Noticias de los equipos y escuadras

Liverpool contra Chelsea alineaciones probables

Manager

  • A. Iraola

En cuanto a Liverpool, Andoni Iraola no ha confirmado alineación probable ni ha facilitado datos oficiales sobre bajas por lesión o sanción. La principal duda recae sobre Florian Wirtz, quien salió lesionado ante Brighton con una torcedura de tobillo y cuya presencia está pendiente de evaluación médica. Se actualizará la información sobre el equipo conforme se acerque el inicio del partido.

Por parte de Chelsea, Xabi Alonso tampoco ha adelantado su once ni ha reportado bajas confirmadas. Los datos definitivos sobre el estado del plantel se irán incorporando a medida que el club ofrezca novedades antes del encuentro.

Forma

LIV

LIV - Formulario

MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CHE

CHE - Formulario

HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Liverpool llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con su única derrota siendo una caída 0-3 ante Manchester City en la Premier League. Los Reds han marcado 16 goles en esos cinco partidos y encajado nueve, incluyendo una remontada de 4-3 ante el Villarreal en la Liga de Campeones. Su partido más reciente fue el triunfo 2-0 ante Brighton en la Premier League.

Chelsea, por su parte, acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Los Blues golearon 5-1 al Bournemouth y vencieron 0-2 al Everton, pero cayeron ante el Brentford por 3-0 y perdieron 0-2 contra el Tottenham en su último partido. En total, el equipo de Xabi Alonso ha anotado nueve goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateChelsea
2
1
2
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
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Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
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Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en Anfield, con un empate 1-1 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, Chelsea ha ganado dos, Liverpool uno y se han registrado un empate, además de la victoria de Liverpool en la final de la Carabao Cup de febrero de 2024 por 0-1. Los Blues han marcado siete goles y los Reds cinco en ese conjunto de partidos.

Clasificación

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