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Liga MX - Jornada 14 24 oct 2026 - 19:00 Estadio Nou Camp

Cómo ver León vs Toluca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre León y Toluca se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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León recibe a Toluca en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un partido del Apertura 2026 de Liga MX que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones para ambos clubes.

Ignacio Ambriz llega a este compromiso con los Esmeraldas en un buen momento. La victoria 2-0 sobre Tigres en la jornada más reciente devolvió el optimismo al equipo, que ahora ocupa la quinta posición en la tabla general del Apertura.

Toluca, por su parte, atraviesa un tramo irregular. Antonio Mohamed no ha podido estabilizar los resultados de Los Diablos Rojos, que acumulan dos empates consecutivos en sus últimas dos salidas y llegan a León sin haber ganado en sus tres partidos más recientes.

Los visitantes se ubican en el cuarto lugar del Apertura, apenas un escalón por encima de los locales, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan posiciones en la zona alta de la clasificación.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Toluca, aunque el Nou Camp es un escenario donde León ha sabido hacerse fuerte. Ambriz buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que consoliden su candidatura a la Liguilla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo, incluyendo el canal de televisión y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Ignacio Ambriz no ha confirmado el once inicial de León para este partido. Por el momento no hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, y se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Antonio Mohamed tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Toluca no reporta bajas confirmadas por lesión o sanción de cara a este compromiso, y el cuerpo técnico actualizará la información conforme se acerque el partido.

Forma

León llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Tigres, que rompió una racha de dos partidos sin ganar. Antes de ese triunfo, los Esmeraldas cayeron 3-5 frente a CF América y empataron 1-1 con Puebla. En total, el equipo de Ambriz anotó siete goles y encajó nueve en ese período.

Toluca acumula dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de Liga MX. Los Diablos Rojos igualaron 2-2 con Tijuana en su partido más reciente y antes de eso empataron 1-1 ante Atletico de San Luis. En ese tramo también cayeron 3-2 frente a Tigres y perdieron contra Santos Laguna. El equipo de Mohamed marcó diez goles y recibió once en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 3 de septiembre de 2026 en la Leagues Cup, con Toluca ganando 2-0 en condición de local. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Toluca acumula tres victorias frente a una de León, con un empate. Los resultados incluyen un 4-1 de Toluca sobre León en Liga MX en abril de 2026 y un 2-4 favorable a Toluca en octubre de 2025, aunque León logró un 3-3 en febrero de ese mismo año.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de Liga MX, León ocupa la quinta posición y Toluca la cuarta, con ambos equipos peleando por mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.