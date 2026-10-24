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Liga MX
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Cómo ver León vs Toluca: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

León vs Toluca
León
Toluca
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre León y Toluca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 14
Estadio Nou Camp
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Cómo ver León vs Toluca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre León y Toluca se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para seguir el encuentro en directo.

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León recibe a Toluca en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un partido del Apertura 2026 de Liga MX que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones para ambos clubes.

Ignacio Ambriz llega a este compromiso con los Esmeraldas en un buen momento. La victoria 2-0 sobre Tigres en la jornada más reciente devolvió el optimismo al equipo, que ahora ocupa la quinta posición en la tabla general del Apertura.

Toluca, por su parte, atraviesa un tramo irregular. Antonio Mohamed no ha podido estabilizar los resultados de Los Diablos Rojos, que acumulan dos empates consecutivos en sus últimas dos salidas y llegan a León sin haber ganado en sus tres partidos más recientes.

Los visitantes se ubican en el cuarto lugar del Apertura, apenas un escalón por encima de los locales, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan posiciones en la zona alta de la clasificación.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Toluca, aunque el Nou Camp es un escenario donde León ha sabido hacerse fuerte. Ambriz buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que consoliden su candidatura a la Liguilla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo, incluyendo el canal de televisión y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

León contra Toluca alineaciones probables

Manager

  • I. Ambriz

Ignacio Ambriz no ha confirmado el once inicial de León para este partido. Por el momento no hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, y se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Antonio Mohamed tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Toluca no reporta bajas confirmadas por lesión o sanción de cara a este compromiso, y el cuerpo técnico actualizará la información conforme se acerque el partido.

Forma

LEO

LEO - Formulario

QFC
D1-1
JUA
W2-1
PUE
D1-1
CFA
L3-5
TIG
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TOL

TOL - Formulario

SAN
L2-3
CRU
D3-3
TIG
L3-2
SAN
D1-1
TIJ
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

León llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Tigres, que rompió una racha de dos partidos sin ganar. Antes de ese triunfo, los Esmeraldas cayeron 3-5 frente a CF América y empataron 1-1 con Puebla. En total, el equipo de Ambriz anotó siete goles y encajó nueve en ese período.

Toluca acumula dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de Liga MX. Los Diablos Rojos igualaron 2-2 con Tijuana en su partido más reciente y antes de eso empataron 1-1 ante Atletico de San Luis. En ese tramo también cayeron 3-2 frente a Tigres y perdieron contra Santos Laguna. El equipo de Mohamed marcó diez goles y recibió once en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeónEmpateToluca
0
2
3
Leagues Cup
Toluca badge
Toluca
TOL
2
León badge
León
LEO
0
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
4
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
2
Toluca badge
Toluca
TOL
4
F
Liga MX
León badge
León
LEO
3
Toluca badge
Toluca
TOL
3
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
2
León badge
León
LEO
2
F
8Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El antecedente más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 3 de septiembre de 2026 en la Leagues Cup, con Toluca ganando 2-0 en condición de local. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Toluca acumula tres victorias frente a una de León, con un empate. Los resultados incluyen un 4-1 de Toluca sobre León en Liga MX en abril de 2026 y un 2-4 favorable a Toluca en octubre de 2025, aunque León logró un 3-3 en febrero de ese mismo año.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
128313216+1627
W
W
D
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
137242922+723
W
W
D
D
L
4
TolucaTolucaTOL
136432818+1022
D
D
L
D
L
5
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
6
AtlasAtlasATL
136342123-221
L
W
D
W
D
7
MonterreyMonterreyMON
126242317+620
W
W
D
L
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
136161916+319
W
W
W
W
W
10
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
11
TijuanaTijuanaTIJ
124531716+117
D
D
D
L
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
134451922-316
L
W
D
L
D
13
PueblaPueblaPUE
134451317-416
L
D
D
L
D
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
16
PachucaPachucaPAC
133462018+213
L
L
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de Liga MX, León ocupa la quinta posición y Toluca la cuarta, con ambos equipos peleando por mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

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