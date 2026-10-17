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Liga MX - Jornada 12 17 oct 2026 - 21:00 Estadio Nou Camp

Cómo ver León vs CF América en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre León y CF América se puede seguir en vivo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles para este encuentro de Liga MX.

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León recibe a CF América en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un duelo de Liga MX con implicaciones directas en la tabla del Apertura 2026. Ignacio Ambriz dirige a los Esmeraldas en casa, mientras que Guillermo Almada lleva a las Águilas como visitantes en un encuentro que enfrenta a dos equipos con distintas urgencias en este momento de la temporada.

Los locales llegan con paso irregular pero con la solidez suficiente para competir en casa. Su racha reciente incluye un empate ante Puebla y una victoria sobre FC Juárez, lo que refleja un equipo que alterna resultados sin encontrar continuidad, aunque con capacidad para sumar en su estadio.

CF América, líder del Apertura, atraviesa un momento de transición en su forma. Las Águilas igualaron 1-1 ante Monterrey en su último compromiso de liga, resultado que frenó una racha positiva que incluía una victoria por 2-4 sobre Necaxa. El equipo de Almada ha mostrado vocación ofensiva, aunque con altibajos defensivos que Ambriz intentará aprovechar.

El antecedente más reciente entre ambos clubes es una victoria de León por 1-0 en la Leagues Cup, celebrada en septiembre de 2026 en este mismo escenario. Ese resultado añade un matiz psicológico a un partido donde el local buscará repetir la hazaña y el visitante querrá revertir esa derrota con autoridad.

Con América ocupando el primer puesto y León en la sexta posición, el partido tiene lecturas distintas para cada bando. Los Esmeraldas necesitan sumar para consolidarse en zona de Liguilla, mientras que las Águilas buscan mantener la distancia con sus perseguidores en lo alto de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver León vs CF América en vivo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Ignacio Ambriz aún no ha confirmado el once probable de León para este partido. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, y se esperan novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte de CF América, Guillermo Almada tampoco ha adelantado su alineación prevista. Al igual que el conjunto local, no se han confirmado ausencias por lesión ni por suspensión en el equipo visitante. La información se actualizará antes del partido.

Forma

León acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Los Esmeraldas empataron 1-1 ante Puebla en su más reciente compromiso y antes de eso vencieron 2-1 a FC Juárez. En esos cinco encuentros, el equipo de Ambriz anotó siete goles y encajó seis, mostrando cierto equilibrio entre ataque y defensa.

CF América registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Las Águilas igualaron 1-1 con Monterrey en liga como resultado más reciente, y antes de eso golearon 2-4 a Necaxa. El equipo visitante anotó diez goles en ese período pero encajó nueve, una estadística que evidencia su fragilidad defensiva pese a su potencial en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre León y CF América tuvo lugar el 6 de septiembre de 2026 en la Leagues Cup, con victoria local por 1-0. En los últimos cinco duelos entre ambos clubes, León suma dos victorias, CF América dos, y uno terminó en empate. El resultado más reciente en Liga MX fue una victoria de CF América por 3-2 en León, en abril de 2026.

Clasificación

En el Apertura 2026, CF América ocupa el primer puesto de la clasificación, lo que lo convierte en el equipo a batir de la competición. León se sitúa en la sexta posición, dentro de la zona de Liguilla, y una victoria ante el líder reforzaría su candidatura para los puestos de playoff.