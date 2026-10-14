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Cómo ver Inter Miami CF vs New York City FC: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Inter Miami CF vs New York City FC
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Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Inter Miami CF y New York City FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Major League Soccer - Jornada 29
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Cómo ver Inter Miami CF vs New York City FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y New York City FC se puede ver en vivo a través de Apple TV, que es la plataforma exclusiva de la Major League Soccer. Para la temporada 2026, todo el contenido de la MLS está integrado en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de un pase adicional.

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Inter Miami CF recibe a New York City FC en el Nu Stadium en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento decisivo de la temporada regular.

El equipo de Kily Gonzalez viene de golear 4-0 al DC United en su última presentación como local, con Lionel Messi y Luis Suárez como figuras del partido. Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este y pelea por asegurar una de las mejores ubicaciones de cara a los playoffs.

Messi, recién reintegrado al trabajo con el club tras su emotiva despedida de la selección argentina, está plenamente enfocado en el tramo final de la temporada. Su rendimiento en el último partido, con dos goles en el segundo tiempo, deja claro cuánto puede aportar en estas semanas definitivas.

New York City FC llega a Florida en una situación muy distinta. Pascal Jansen dirige a un equipo que ocupa el décimo puesto en el Este y que ha ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos en la MLS. Su derrota más reciente, 2-1 ante Chicago Fire FC, agrava la presión sobre un plantel que necesita puntos con urgencia.

El historial reciente entre ambos equipos tampoco favorece a los visitantes. Miami ha dominado los últimos enfrentamientos de forma contundente, y NYCFC necesitará una actuación muy superior a la que ha mostrado en las últimas semanas para cambiar esa tendencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra New York City FC alineaciones probables

Manager

  • K. Gonzalez

Inter Miami, dirigido por Kily Gonzalez, no ha confirmado su alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos, y se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

New York City FC, bajo las órdenes de Pascal Jansen, llega en la misma situación informativa: sin once confirmado ni parte de bajas conocido. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

MIA

MIA - Formulario

NSC
D2-2
CRU
W2-0
SDI
D2-2
COL
L2-1
DCU
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NYC

NYC - Formulario

NER
L1-2
RSL
W0-2
RNY
L0-1
ATL
D2-2
CHI
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Inter Miami llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 4-0 ante DC United, y también sumaron una victoria 2-0 frente a Cruz Azul en la Campeones Cup. Su única derrota en ese tramo fue 2-1 ante Columbus Crew. En total, Miami ha marcado diez goles y recibido cuatro en esos cinco encuentros.

NYCFC acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de MLS. El resultado más reciente fue una caída 2-1 ante Chicago Fire FC como visitante, y también perdieron 0-1 ante New York Red Bulls. Su única victoria en ese período fue 2-0 sobre Real Salt Lake.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter Miami CFEmpateNew York City FC
3
2
0
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
F
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
F
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
F
15Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando New York City FC recibió a Inter Miami y cayó 2-3. En los últimos cinco duelos directos, Miami ha ganado tres, con un empate y una derrota. NYCFC no ha logrado superar a Miami en ninguno de los últimos cuatro encuentros.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
2819635922+3763
W
W
W
D
L
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
28131056850+1849
W
L
D
D
D
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2814685140+1148
W
W
W
L
L
4
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
28144104539+646
L
L
W
W
W
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2813785040+1046
W
L
W
D
W
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
28126105645+1142
W
W
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
28114135166-1537
W
L
L
W
W
8
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
28106123852-1436
W
L
W
W
L
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
279995865-736
W
L
D
D
L
10
New York City FCNew York City FCNYC
2889114238+433
L
D
L
W
L
11
Toronto FCToronto FCTFC
28711104152-1132
W
L
L
L
W
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2761293446-1230
L
D
L
D
W
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2885154146-529
L
W
W
L
L
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2876153348-1527
L
D
W
D
L
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2866163556-2124
L
W
L
L
L
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, lo que lo coloca entre los candidatos a obtener una de las mejores semillas para los playoffs. New York City FC es décimo en el Este, una posición que lo deja fuera de la zona de postemporada y que convierte este partido en una obligación de puntos para los visitantes.

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