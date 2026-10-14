Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 29 14 oct 2026 - 19:30 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs New York City FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y New York City FC se puede ver en vivo a través de Apple TV, que es la plataforma exclusiva de la Major League Soccer. Para la temporada 2026, todo el contenido de la MLS está integrado en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de un pase adicional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Inter Miami CF recibe a New York City FC en el Nu Stadium en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento decisivo de la temporada regular.

El equipo de Kily Gonzalez viene de golear 4-0 al DC United en su última presentación como local, con Lionel Messi y Luis Suárez como figuras del partido. Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este y pelea por asegurar una de las mejores ubicaciones de cara a los playoffs.

Messi, recién reintegrado al trabajo con el club tras su emotiva despedida de la selección argentina, está plenamente enfocado en el tramo final de la temporada. Su rendimiento en el último partido, con dos goles en el segundo tiempo, deja claro cuánto puede aportar en estas semanas definitivas.

New York City FC llega a Florida en una situación muy distinta. Pascal Jansen dirige a un equipo que ocupa el décimo puesto en el Este y que ha ganado apenas uno de sus últimos cinco partidos en la MLS. Su derrota más reciente, 2-1 ante Chicago Fire FC, agrava la presión sobre un plantel que necesita puntos con urgencia.

El historial reciente entre ambos equipos tampoco favorece a los visitantes. Miami ha dominado los últimos enfrentamientos de forma contundente, y NYCFC necesitará una actuación muy superior a la que ha mostrado en las últimas semanas para cambiar esa tendencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami, dirigido por Kily Gonzalez, no ha confirmado su alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos, y se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

New York City FC, bajo las órdenes de Pascal Jansen, llega en la misma situación informativa: sin once confirmado ni parte de bajas conocido. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Inter Miami llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 4-0 ante DC United, y también sumaron una victoria 2-0 frente a Cruz Azul en la Campeones Cup. Su única derrota en ese tramo fue 2-1 ante Columbus Crew. En total, Miami ha marcado diez goles y recibido cuatro en esos cinco encuentros.

NYCFC acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de MLS. El resultado más reciente fue una caída 2-1 ante Chicago Fire FC como visitante, y también perdieron 0-1 ante New York Red Bulls. Su única victoria en ese período fue 2-0 sobre Real Salt Lake.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando New York City FC recibió a Inter Miami y cayó 2-3. En los últimos cinco duelos directos, Miami ha ganado tres, con un empate y una derrota. NYCFC no ha logrado superar a Miami en ninguno de los últimos cuatro encuentros.

Clasificación

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, lo que lo coloca entre los candidatos a obtener una de las mejores semillas para los playoffs. New York City FC es décimo en el Este, una posición que lo deja fuera de la zona de postemporada y que convierte este partido en una obligación de puntos para los visitantes.