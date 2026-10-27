Dónde ver Fulham vs Crystal Palace hoy: previa del partido, canales de TV, streaming en vivo, alineación y más

Fulham y Crystal Palace se citan en Craven Cottage en un duelo de la Carabao Cup que enfrenta a dos equipos londinenses con dinámicas muy distintas en este tramo de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Carabao Cup - Jornada 4 28 oct 2026 - 15:45 Craven Cottage

Cómo ver Fulham vs Crystal Palace en vivo

El Fulham vs Crystal Palace de la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Álvaro Arbeloa llega al encuentro con la moral reforzada tras encadenar dos victorias consecutivas en la Premier League. El triunfo más reciente llegó en Coventry, donde Oscar Bobb anotó con un disparo cruzado en el minuto 80 para sellar un 1-0 que le permitió al equipo salir de los puestos de descenso.

El conjunto de Craven Cottage ha mostrado solidez defensiva en los últimos partidos, aunque la irregularidad sigue siendo una constante a lo largo de la campaña. Ganar en copa supondría un paso adelante en la construcción de confianza dentro del vestuario.

Pierre Sage afronta el partido con el Crystal Palace en una situación más comprometida. Los Eagles acaban de encajar una derrota 0-2 ante Newcastle en Selhurst Park, resultado que los deja con apenas siete puntos en la liga y con la presión sobre el técnico francés en aumento.

El equipo londinense sí encontró algo de alivio en Europa, con un empate 2-2 ante el Besiktas en la Europa League, pero los resultados domésticos siguen siendo preocupantes. Una eliminación copera agravaría aún más el panorama para Sage.

Con la Carabao Cup como escenario, ambos técnicos tendrán la oportunidad de rotar sus plantillas y dar minutos a jugadores con menos protagonismo en la liga.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Fulham, Álvaro Arbeloa no ha facilitado un once probable confirmado ni ha reportado bajas o sanciones de cara a este encuentro. Se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

Por parte del Crystal Palace, Pierre Sage tampoco ha dado a conocer su alineación prevista ni ha informado de lesionados o suspendidos. La información del equipo visitante se completará próximamente.

Forma

El Fulham llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 en el campo del Coventry en la Premier League. Anteriormente, también se impusieron al Hull City por 1-0 y sumaron un empate 1-1 ante el Manchester United. En los cinco partidos, los de Craven Cottage han anotado siete goles y encajado siete.

El Crystal Palace acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante el Newcastle en la Premier League. En ese tramo también sufrieron una goleada de 5-0 ante el Brighton y cayeron en la Europa League ante el Lyon por 3-2. En total, los Eagles han marcado ocho goles y recibido doce en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de septiembre de 2026 en Craven Cottage, con victoria del Crystal Palace por 3-2 en un partido de la Premier League. Antes de ese choque, los Eagles también se impusieron en un amistoso de pretemporada celebrado el 7 de agosto de 2026 por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Crystal Palace acumula tres victorias por una del Fulham, con un empate, y ha marcado once goles por seis de los de Arbeloa.