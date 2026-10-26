Cómo ver Fleetwood vs Arsenal: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

El Arsenal visita el Highbury Stadium de Fleetwood este martes por la noche en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Los Gunners llegan al partido con la moral alta tras una semana exigente, pero con la mirada puesta en seguir avanzando en la competición doméstica. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Carabao Cup - Jornada 4 27 oct 2026 - 16:00 Highbury Stadium, Fleetwood

Cómo ver Fleetwood vs Arsenal en directo

El Fleetwood vs Arsenal de la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Fleetwood milita en la League Two y atraviesa un momento irregular. El equipo de Matt Lawlor acumula dos derrotas consecutivas en la liga, cayendo ante Exeter por 2-1 el pasado fin de semana y ante Cheltenham por 4-2 días antes. Su única victoria reciente en el campeonato llegó frente al Rotherham por 2-0.

El Arsenal, en cambio, llega en un momento de solidez. Mikel Arteta cerró el fin de semana con una victoria por 2-0 ante el Everton en la Premier League, resultado que situó a los londinenses en lo más alto de la tabla, igualados en puntos con el Manchester City. Los tantos fueron obra de Ezri Konsa y Gabriel Magalhães, ambos centrales, en una actuación defensiva de gran nivel.

Arteta, no obstante, ha criticado públicamente el calendario impuesto a su equipo. Los Gunners jugaron en Nottingham el domingo anterior, viajaron a Múnich para empatar 2-2 con el Bayern en Champions League el miércoles, y tuvieron que jugar de nuevo en la Premier League el sábado a las 15:00. El técnico español reconoció que el programa ha sido «terrible».

La principal baja del Arsenal sigue siendo Bukayo Saka, quien se retiró lesionado en los primeros diez minutos del partido ante el Bayern tras sentir molestias en el cuadricep. Según los últimos informes, el extremo podría perderse hasta doce partidos antes de Navidad, lo que supone un golpe importante para las aspiraciones del equipo en todas las competiciones.

Arteta también confirmó que Riccardo Calafiori sufrió un pequeño problema físico durante el partido ante el Everton, aunque el técnico lo describió como algo «muy pequeño». William Saliba tampoco está disponible por una lesión de espalda, lo que obliga al cuerpo técnico a gestionar sus recursos con cautela.

Noticias de los equipos y escuadras

El Fleetwood de Matt Lawlor no ha facilitado su alineación probable ni ha reportado bajas o sanciones de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta afronta varias ausencias de peso. Bukayo Saka está descartado tras lesionarse en el muslo durante el partido ante el Bayern de Múnich, y los últimos informes apuntan a que podría estar fuera hasta ocho semanas. William Saliba continúa recuperándose de un problema de espalda. Riccardo Calafiori sufrió una molestia al final del partido ante el Everton y su presencia es dudosa; el cuerpo técnico evaluará su estado antes del encuentro.

Forma

El Fleetwood llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Exeter en la League Two. La única victoria en liga durante ese período llegó frente al Rotherham por 2-0, mientras que en la EFL Trophy superaron al Barnsley por 4-1. En total, el equipo ha marcado diez goles y encajado nueve en ese tramo.

El Arsenal, por su parte, presenta cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los Gunners vienen de ganar al Everton por 2-0 en la Premier League y antes empataron 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League. También se impusieron al Nottingham Forest por 1-0 y al Leeds por 2-1 en la liga. En Champions, golearon al Lille por 3-0. El equipo ha marcado diez goles y solo encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Fleetwood y el Arsenal. La información del historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.