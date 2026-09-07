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Cómo ver FC Oporto vs Manchester City: Detalles del partido, transmisión, streaming en vivo, noticias y más

FC Oporto vs Manchester City
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Manchester City
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y Manchester City: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Manchester City de Enzo Maresca visita el Estadio do Dragão para medirse al FC Oporto en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Francesco Farioli llegan al encuentro con un arranque impecable en la Primeira Liga, habiendo ganado sus cinco primeros partidos de la temporada sin ceder ni un solo punto. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Acerca del encuentro

El City, por su parte, aterrizó en Porto con la confianza que otorgan tres victorias consecutivas en la Premier League. El último resultado fue un triunfo 1-0 ante Coventry, partido en el que debutó Iliman Ndiaye, el fichaje del último día del mercado, y en el que el técnico italiano demostró que su equipo sabe ganar incluso cuando no está en su mejor versión.

El conjunto inglés llega a este compromiso europeo liderando el grupo junto a los propios Dragones, lo que convierte este duelo en un pulso directo por la cima de la tabla.

En el plano individual, Santiago Giménez encabeza el ataque local y será el principal referente ofensivo de Farioli frente a una defensa visitante que ha concedido muy poco desde el inicio del curso. Del lado del City, Erling Haaland vuelve a ser el nombre propio en la punta de ataque, con Rayan Cherki e Iliman Ndiaye aportando desequilibrio en las bandas.

La única baja confirmada en el City es Jeremy Doku. Oporto arrastra varias ausencias en defensa y en el ataque, lo que podría condicionar la rotación de Farioli a lo largo del partido.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
99D. Costa18N. Perez74F. Moura20A. Costa4J. Kiwior13P. Rosario16I. Hwang10G. Veiga11Pepe29Santiago Giménez7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov6M. Guehi24J. Gvardiol5E. Anderson17Enzo Fernández10R. Cherki7I. Ndiaye42A. Semenyo9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

Manchester City

Manager

  • F. Farioli
  • E. Maresca

En el Oporto, Francesco Farioli no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión. A estas bajas se suma la ausencia por sanción de Jan Bednarek. El once probable del conjunto portugués apunta a Diogo Costa bajo palos, con Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior en defensa, Pablo Rosario e In-Beom Hwang en el centro del campo, y Gabriel Veiga, Pepe, Santiago Giménez y William Gomes en las líneas más avanzadas.

Enzo Maresca solo tiene confirmada la baja de Jeremy Doku en el Manchester City. El técnico italiano dispone de una plantilla amplia y apunta a alinear a Gianluigi Donnarumma en portería, con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol en la zaga, Elliot Anderson y Enzo Fernández en el mediocampo, y Rayan Cherki, Iliman Ndiaye y Antoine Semenyo apoyando a Erling Haaland en ataque.

Forma

POR

POR - Formulario

ALV
W2-0
RA
W0-2
ARO
W2-0
VIS
W0-3
MOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Oporto llega al encuentro en un estado de forma excepcional: cinco victorias en cinco partidos de Primeira Liga, con un balance de nueve goles a favor y ninguno en contra en los últimos cuatro compromisos. Su última victoria fue un 2-1 ante el Moreirense el 4 de septiembre, precedida por un contundente 0-3 en casa del Académico de Viseu.

El Manchester City acumula tres victorias seguidas en la Premier League. El más reciente fue el 1-0 ante Coventry, mientras que antes goleó 1-4 al Crystal Palace y se impuso 2-1 al Bournemouth. Su único tropiezo en los últimos cinco partidos fue la derrota 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. En total, los de Maresca han marcado nueve goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpateManchester City
0
1
3
Liga de Campeones
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
F
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
2Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 1 de diciembre de 2020, cuando empataron 0-0 en el Estadio do Dragão en la fase de grupos de la Champions League. En el partido de ida de esa misma edición, el City se impuso 3-1 en el Etihad. Los precedentes en la Europa League, ambos de febrero de 2012, también favorecieron al conjunto inglés: victoria 4-0 en Manchester y 1-2 en Porto.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición del grupo en el momento de disputarse este partido.

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