El Manchester City de Enzo Maresca visita el Estadio do Dragão para medirse al FC Oporto en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Francesco Farioli llegan al encuentro con un arranque impecable en la Primeira Liga, habiendo ganado sus cinco primeros partidos de la temporada sin ceder ni un solo punto. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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Acerca del encuentro

El City, por su parte, aterrizó en Porto con la confianza que otorgan tres victorias consecutivas en la Premier League. El último resultado fue un triunfo 1-0 ante Coventry, partido en el que debutó Iliman Ndiaye, el fichaje del último día del mercado, y en el que el técnico italiano demostró que su equipo sabe ganar incluso cuando no está en su mejor versión.

El conjunto inglés llega a este compromiso europeo liderando el grupo junto a los propios Dragones, lo que convierte este duelo en un pulso directo por la cima de la tabla.

En el plano individual, Santiago Giménez encabeza el ataque local y será el principal referente ofensivo de Farioli frente a una defensa visitante que ha concedido muy poco desde el inicio del curso. Del lado del City, Erling Haaland vuelve a ser el nombre propio en la punta de ataque, con Rayan Cherki e Iliman Ndiaye aportando desequilibrio en las bandas.

La única baja confirmada en el City es Jeremy Doku. Oporto arrastra varias ausencias en defensa y en el ataque, lo que podría condicionar la rotación de Farioli a lo largo del partido.

Noticias del equipo y escuadras

En el Oporto, Francesco Farioli no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión. A estas bajas se suma la ausencia por sanción de Jan Bednarek. El once probable del conjunto portugués apunta a Diogo Costa bajo palos, con Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior en defensa, Pablo Rosario e In-Beom Hwang en el centro del campo, y Gabriel Veiga, Pepe, Santiago Giménez y William Gomes en las líneas más avanzadas.

Enzo Maresca solo tiene confirmada la baja de Jeremy Doku en el Manchester City. El técnico italiano dispone de una plantilla amplia y apunta a alinear a Gianluigi Donnarumma en portería, con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol en la zaga, Elliot Anderson y Enzo Fernández en el mediocampo, y Rayan Cherki, Iliman Ndiaye y Antoine Semenyo apoyando a Erling Haaland en ataque.

Forma

El FC Oporto llega al encuentro en un estado de forma excepcional: cinco victorias en cinco partidos de Primeira Liga, con un balance de nueve goles a favor y ninguno en contra en los últimos cuatro compromisos. Su última victoria fue un 2-1 ante el Moreirense el 4 de septiembre, precedida por un contundente 0-3 en casa del Académico de Viseu.

El Manchester City acumula tres victorias seguidas en la Premier League. El más reciente fue el 1-0 ante Coventry, mientras que antes goleó 1-4 al Crystal Palace y se impuso 2-1 al Bournemouth. Su único tropiezo en los últimos cinco partidos fue la derrota 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. En total, los de Maresca han marcado nueve goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 1 de diciembre de 2020, cuando empataron 0-0 en el Estadio do Dragão en la fase de grupos de la Champions League. En el partido de ida de esa misma edición, el City se impuso 3-1 en el Etihad. Los precedentes en la Europa League, ambos de febrero de 2012, también favorecieron al conjunto inglés: victoria 4-0 en Manchester y 1-2 en Porto.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición del grupo en el momento de disputarse este partido.