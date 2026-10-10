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Liga MX - Jornada 11 10 oct 2026 - 19:00 Estadio Benito Juarez

Cómo ver FC Juárez vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Tijuana se transmite a través de Fox Sports vía Prime Video y Fox ONE. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Juárez recibe a Club Tijuana en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos necesitan puntos con urgencia, mientras que Los Xolos buscan consolidarse en la tabla.

Pedro Caixinha dirige a un FC Juárez que atraviesa un momento delicado. El equipo fronterizo ha sumado apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga y se encuentra en la parte baja de la clasificación del Apertura.

Del otro lado llega Tijuana, conducido por Sebastián Abreu. Los Xolos han mostrado más regularidad en este torneo y llegan a Ciudad Juárez con la intención de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla.

El historial reciente entre ambos equipos añade atractivo a este enfrentamiento. Tijuana ganó el último cruce disputado en el Estadio Benito Juárez y buscará repetir esa actuación lejos de casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

En FC Juárez, Pedro Caixinha prepara al equipo para este partido sin que se hayan confirmado alineaciones probables ni bajas por lesión o suspensión de cara al encuentro. Se actualizará esta sección con información más precisa conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Sebastián Abreu tampoco ha confirmado su once ni registra bajas oficiales reportadas. Cualquier novedad sobre el estado del plantel de Tijuana se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

FC Juárez llega a este partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. Su única victoria en ese tramo fue un 2-0 ante Tigres, pero la derrota más reciente, un 2-1 ante León, evidencia las dificultades del equipo. En total, Los Bravos han marcado seis goles y encajado nueve en esos cinco partidos.

Tijuana presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los Xolos sumaron un punto valioso con el 2-2 ante Pachuca, aunque su derrota más reciente fue un 2-3 frente a Atlas. En conjunto, el equipo de Abreu ha anotado siete goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó el 11 de abril de 2026 en el Estadio Benito Juárez, con triunfo de Tijuana por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos entre FC Juárez y Club Tijuana, Los Xolos acumulan dos victorias frente a una de Los Bravos, con dos empates. Ambos equipos han demostrado ser rivales parejos en este período, con partidos que han producido goles en ambas porterías con regularidad.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez ocupa la última posición, lo que convierte este partido en una cita de necesidad absoluta para los locales. Tijuana, situada en la mitad de la tabla, llega con mayor tranquilidad pero con la ambición de seguir acercándose a los puestos de clasificación.