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Liga MX
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Cómo ver FC Juárez vs Tijuana: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Juárez vs Tijuana
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Tijuana
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre FC Juárez y Tijuana, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 11
Estadio Benito Juarez
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Cómo ver FC Juárez vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Tijuana se transmite a través de Fox Sports vía Prime Video y Fox ONE. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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FC Juárez recibe a Club Tijuana en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos necesitan puntos con urgencia, mientras que Los Xolos buscan consolidarse en la tabla.

Pedro Caixinha dirige a un FC Juárez que atraviesa un momento delicado. El equipo fronterizo ha sumado apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga y se encuentra en la parte baja de la clasificación del Apertura.

Del otro lado llega Tijuana, conducido por Sebastián Abreu. Los Xolos han mostrado más regularidad en este torneo y llegan a Ciudad Juárez con la intención de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla.

El historial reciente entre ambos equipos añade atractivo a este enfrentamiento. Tijuana ganó el último cruce disputado en el Estadio Benito Juárez y buscará repetir esa actuación lejos de casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra Tijuana alineaciones probables

Manager

  • P. Caixinha

En FC Juárez, Pedro Caixinha prepara al equipo para este partido sin que se hayan confirmado alineaciones probables ni bajas por lesión o suspensión de cara al encuentro. Se actualizará esta sección con información más precisa conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Sebastián Abreu tampoco ha confirmado su once ni registra bajas oficiales reportadas. Cualquier novedad sobre el estado del plantel de Tijuana se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

JUA

JUA - Formulario

TOL
L4-0
PAC
L0-2
SAN
L2-1
TIG
W2-0
LEO
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIJ

TIJ - Formulario

CDG
L5-2
CUN
W2-0
QFC
L0-1
PAC
D2-2
ATL
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Juárez llega a este partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. Su única victoria en ese tramo fue un 2-0 ante Tigres, pero la derrota más reciente, un 2-1 ante León, evidencia las dificultades del equipo. En total, Los Bravos han marcado seis goles y encajado nueve en esos cinco partidos.

Tijuana presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los Xolos sumaron un punto valioso con el 2-2 ante Pachuca, aunque su derrota más reciente fue un 2-3 frente a Atlas. En conjunto, el equipo de Abreu ha anotado siete goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC JuárezEmpateTijuana
1
2
2
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
3
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó el 11 de abril de 2026 en el Estadio Benito Juárez, con triunfo de Tijuana por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos entre FC Juárez y Club Tijuana, Los Xolos acumulan dos victorias frente a una de Los Bravos, con dos empates. Ambos equipos han demostrado ser rivales parejos en este período, con partidos que han producido goles en ambas porterías con regularidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
96212110+1120
W
D
L
W
W
2
TolucaTolucaTOL
116232515+1020
L
D
L
W
W
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
105321710+718
L
D
W
W
D
4
LeónLeónLEO
115331512+318
D
W
D
W
L
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
9522138+517
W
D
W
W
L
6
AtlasAtlasATL
105231617-117
W
D
L
D
L
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
105141918+116
D
L
W
W
W
8
PueblaPueblaPUE
114341213-115
D
L
D
L
W
9
TijuanaTijuanaTIJ
94231413+114
L
D
L
W
L
10
MonterreyMonterreyMON
94141614+213
L
W
D
L
L
11
TigresTigresTIG
113441315-213
W
W
L
D
D
12
PachucaPachucaPAC
103341511+412
L
D
W
W
D
13
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
103341416-212
L
D
L
W
L
14
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
103341418-412
W
W
L
L
W
15
AtlanteAtlanteATL
102531215-311
W
D
L
D
D
16
Santos LagunaSantos LagunaSAN
103161015-510
W
W
W
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
102261220-88
L
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
10109725-183
L
W
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez ocupa la última posición, lo que convierte este partido en una cita de necesidad absoluta para los locales. Tijuana, situada en la mitad de la tabla, llega con mayor tranquilidad pero con la ambición de seguir acercándose a los puestos de clasificación.

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