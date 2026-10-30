Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 15 30 oct 2026 - 21:00 Estadio Benito Juarez

Cómo ver FC Juárez vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para seguir el FC Juárez vs Querétaro FC se detallan a continuación. El partido podrá verse a través de TV Azteca en México y de Fox ONE para los aficionados con acceso a esa plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Juárez recibe a Querétaro FC en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento complicado para ambos clubes.

Los Bravos atraviesan una racha irregular. El equipo de Pedro Caixinha acumula dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro partidos de Liga MX, y llega a este encuentro como último clasificado en la tabla general del Apertura.

Querétaro, por su parte, no llega en mejor forma. El conjunto dirigido por Esteban González viene de tres derrotas consecutivas en Liga MX, incluyendo una goleada de 5-0 ante Santos Laguna y una caída de 3-1 frente a Cruz Azul en su partido más reciente.

Con ambos equipos necesitados de puntos, aunque por razones distintas, el duelo en Ciudad Juárez tiene un peso real en la tabla. Los Gallos Blancos ocupan la novena posición y buscan mantenerse en la pelea por la Liguilla, mientras que los locales intentan salir del fondo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Caixinha no ha confirmado el once inicial de FC Juárez para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesionados ni sancionados en el equipo local. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el lado visitante, Esteban González tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. No existe información oficial sobre bajas por lesión o suspensión en Querétaro FC. Los detalles del equipo se actualizarán antes del partido.

Forma

FC Juárez llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Necaxa, y antes de eso cayeron 0-1 ante Atlante. También sufrieron una derrota por 5-0 frente a Cruz Azul en ese período. En total, los Bravos anotaron cuatro goles y recibieron ocho en esos cinco encuentros.

Querétaro FC llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos. Su encuentro más reciente terminó en derrota 3-1 ante Cruz Azul, resultado que se suma a las caídas previas ante Atletico de San Luis y Santos Laguna. Las victorias del período fueron ante Atlante por 2-0 y ante CD Guadalajara. Los Gallos anotaron cinco goles y encajaron doce en esa secuencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en Liga MX, con Querétaro FC como local, y terminó en empate 1-1. En los últimos cinco duelos directos, Querétaro FC lleva ventaja con tres victorias frente a una de FC Juárez, con un partido adicional terminado en igualdad. El conjunto de Ciudad Juárez ganó el encuentro de noviembre de 2025 por 1-2 como visitante, mientras que Querétaro se impuso 0-2 en el Estadio Benito Juárez en abril de 2025.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez ocupa la última posición, lo que convierte este partido en prácticamente una obligación de sumar para los locales si quieren alejarse de la zona de descenso. Querétaro FC se sitúa en el noveno lugar, todavía con opciones de meterse en la pelea por los puestos de Liguilla si encadena resultados positivos.