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Cómo ver FC Juárez vs Atlante: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Juárez vs Atlante
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Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre FC Juárez y Atlante, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
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Cómo ver FC Juárez vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Atlante se puede seguir en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

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FC Juárez recibe a Atlante en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo de la Liga MX Apertura que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Los Bravos de Pedro Caixinha atraviesan un momento complicado. El equipo local ocupa el último lugar de la clasificación y su racha reciente no genera confianza: apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos. La presión sobre el cuerpo técnico crece con cada jornada que pasa sin resultados positivos.

Atlante llega a Ciudad Juárez con sus propias dificultades. El equipo dirigido por Miguel Herrera suma dos derrotas consecutivas y se ubica en el puesto 16 de la tabla general, lo que lo mantiene en la zona de peligro. Los Potros de Hierro, en su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano, aún no han encontrado la regularidad que necesitan.

Ambos técnicos saben que un triunfo esta noche puede cambiar el estado de ánimo en sus respectivos planteles. Para Caixinha, ganar en casa es una obligación si quiere mantener vivo el proyecto en Juárez. Herrera, por su parte, necesita una reacción de sus jugadores lejos de casa.

Con tanto en juego para los dos lados, este partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información sobre cómo ver el encuentro en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra Atlante alineaciones probables

Manager

  • P. Caixinha

Pedro Caixinha no ha confirmado su alineación probable para este partido y, por el momento, no hay información disponible sobre lesiones o suspensiones en el plantel de FC Juárez. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Miguel Herrera tampoco ha dado a conocer su once titular para el duelo en Ciudad Juárez, y no se han reportado bajas por lesión o sanción en el equipo visitante. La información del equipo se actualizará conforme esté disponible.

Forma

JUA

JUA - Formulario

SAN
L2-1
TIG
W2-0
LEO
L2-1
TIJ
D1-1
CRU
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATL

ATL - Formulario

PAC
L0-3
PUE
D1-1
MON
W4-2
QFC
L2-0
CUN
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Juárez llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. El resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante Cruz Azul, mientras que el único triunfo del período llegó con un 2-0 sobre Tigres. Los Bravos han marcado cinco goles y recibido nueve en ese tramo, lo que refleja los problemas defensivos que han afectado al equipo.

Atlante acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas en la Liga MX. Su partido más reciente terminó en derrota por 1-2 ante Club Universidad Nacional, y previamente cayeron 2-0 frente a Querétaro FC. El punto positivo del período fue el triunfo 4-2 sobre Monterrey. En total, los visitantes han anotado ocho goles y encajado ocho en ese lapso.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC JuárezEmpateAtlante
2
0
3
Copa MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
0
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
F
Ascenso MX
Atlante badge
Atlante
ATL
2
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
Ascenso MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Atlante badge
Atlante
ATL
3
F
Ascenso MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
Atlante badge
Atlante
ATL
3
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El antecedente más reciente entre estos dos clubes data de octubre de 2019, cuando FC Juárez venció a Atlante 1-0 en un partido de Copa MX disputado en Ciudad Juárez. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, que incluyen competencias de Copa MX y Ascenso MX, Atlante cuenta con tres victorias frente a dos de FC Juárez, con un total de 13 goles entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
3
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
125521912+720
D
D
L
D
W
5
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
116231513+220
L
W
W
D
W
7
LeónLeónLEO
125341817+118
L
D
W
D
W
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
TigresTigresTIG
123541416-214
D
W
W
L
D
14
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
123451621-513
D
L
W
W
L
16
AtlanteAtlanteATL
122551319-611
L
L
W
D
L
17
NecaxaNecaxaNEC
122371525-109
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
121110831-234
L
D
L
W
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez se ubica en el puesto 18 y Atlante en el 16, con ambos clubes en la parte baja de la clasificación general.

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