Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 13 20 oct 2026 - 21:00 Estadio Benito Juarez

Cómo ver FC Juárez vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Atlante se puede seguir en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

FC Juárez recibe a Atlante en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo de la Liga MX Apertura que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Los Bravos de Pedro Caixinha atraviesan un momento complicado. El equipo local ocupa el último lugar de la clasificación y su racha reciente no genera confianza: apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos. La presión sobre el cuerpo técnico crece con cada jornada que pasa sin resultados positivos.

Atlante llega a Ciudad Juárez con sus propias dificultades. El equipo dirigido por Miguel Herrera suma dos derrotas consecutivas y se ubica en el puesto 16 de la tabla general, lo que lo mantiene en la zona de peligro. Los Potros de Hierro, en su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano, aún no han encontrado la regularidad que necesitan.

Ambos técnicos saben que un triunfo esta noche puede cambiar el estado de ánimo en sus respectivos planteles. Para Caixinha, ganar en casa es una obligación si quiere mantener vivo el proyecto en Juárez. Herrera, por su parte, necesita una reacción de sus jugadores lejos de casa.

Con tanto en juego para los dos lados, este partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información sobre cómo ver el encuentro en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Caixinha no ha confirmado su alineación probable para este partido y, por el momento, no hay información disponible sobre lesiones o suspensiones en el plantel de FC Juárez. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Miguel Herrera tampoco ha dado a conocer su once titular para el duelo en Ciudad Juárez, y no se han reportado bajas por lesión o sanción en el equipo visitante. La información del equipo se actualizará conforme esté disponible.

Forma

FC Juárez llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. El resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante Cruz Azul, mientras que el único triunfo del período llegó con un 2-0 sobre Tigres. Los Bravos han marcado cinco goles y recibido nueve en ese tramo, lo que refleja los problemas defensivos que han afectado al equipo.

Atlante acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas en la Liga MX. Su partido más reciente terminó en derrota por 1-2 ante Club Universidad Nacional, y previamente cayeron 2-0 frente a Querétaro FC. El punto positivo del período fue el triunfo 4-2 sobre Monterrey. En total, los visitantes han anotado ocho goles y encajado ocho en ese lapso.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos clubes data de octubre de 2019, cuando FC Juárez venció a Atlante 1-0 en un partido de Copa MX disputado en Ciudad Juárez. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, que incluyen competencias de Copa MX y Ascenso MX, Atlante cuenta con tres victorias frente a dos de FC Juárez, con un total de 13 goles entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez se ubica en el puesto 18 y Atlante en el 16, con ambos clubes en la parte baja de la clasificación general.