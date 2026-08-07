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FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional
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Club Universidad Nacional
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre FC Cincinnati y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan el canal de TV y las opciones de transmisión en línea.

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FC Cincinnati recibe a Club Universidad Nacional, más conocido como Pumas, en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, en un duelo de confederaciones que enfrenta a uno de los equipos con mejor momento en la MLS contra un conjunto mexicano que necesita urgentemente sumar puntos.

El equipo de Pat Noonan llega al partido con la confianza propia de quien ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente fue un 3-1 ante Pachuca en la propia Leagues Cup el pasado 4 de agosto, resultado que dejó claro que Cincinnati no tiene intención de desaprovechar el factor cancha en este torneo.

Pumas, en cambio, atraviesa un momento complicado en la competencia continental. El cuadro de Esteban Solari cayó 3-0 ante Charlotte FC en su debut en la Leagues Cup el 5 de agosto, un resultado que complica seriamente sus opciones de clasificación. Con dos jornadas jugadas y cero puntos, los universitarios no pueden permitirse otro tropiezo.

El contraste entre ambos equipos resulta llamativo. Cincinnati ha marcado 15 goles en sus últimos cinco partidos, un dato que refleja un ataque con ritmo y confianza. Pumas, por su parte, sí ha mostrado potencial ofensivo en Liga MX —el 5-1 ante FC Juárez el 1 de agosto fue una actuación convincente— pero en la Leagues Cup ese rendimiento no se ha trasladado al marcador.

Para Cincinnati, este partido es una oportunidad de consolidar su posición en el grupo y confirmar que el TQL Stadium será un fortín durante el torneo. Para Pumas, es poco menos que una final anticipada: sin victoria, las posibilidades de avanzar se reducen a casi nada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Cincinnati contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Formación
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN

Manager

  • P. Noonan

FC Cincinnati está dirigido por Pat Noonan, aunque de momento no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. Tampoco se ha publicado una alineación probable de cara a este partido.

En el bando visitante, el técnico de Pumas, Esteban Solari, tampoco ha confirmado los detalles de su convocatoria. No hay lesiones, sanciones ni un once proyectado disponibles en esta fase. La información de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

CIN

CIN - Formulario

BUR
W3-1
VAN
W4-3
COL
L2-1
SJE
W4-2
PAC
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CUN

CUN - Formulario

CRU
L1-2
PAC
L0-3
TOL
W1-2
JUA
W1-5
CLT
L3-0
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Cincinnati presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el 3-1 ante Pachuca en la Leagues Cup el 4 de agosto, y antes de eso golearon 4-2 al San Jose Earthquakes en la MLS. En ese tramo también figura un 4-3 ante Vancouver Whitecaps y un 3-1 amistoso ante Burnley. La única derrota fue un 2-1 ante Columbus Crew a finales de julio. Cincinnati ha marcado 15 goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

Pumas acumulan dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 3-0 ante Charlotte FC en la Leagues Cup el 5 de agosto. En Liga MX, sin embargo, ganaron 5-1 al FC Juárez el 1 de agosto y 2-1 al Toluca a finales de julio. Las derrotas ante Pachuca (3-0) y Cruz Azul (2-1) también forman parte de este tramo. El equipo ha marcado nueve goles y encajado nueve en estos cinco partidos, lo que apunta a un bloque con capacidad atacante pero con fragilidades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre FC Cincinnati y Club Universidad Nacional. Este partido de la Leagues Cup 2026 representa un cruce inédito entre ambos clubes, sin historial competitivo previo que sirva de referencia.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
4
Charlotte FCCharlotte FCCLT
110030+33
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
110031+23
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
110031+23
W
7
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
8
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
9
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
10
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
110021+13
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
13
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
14
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
16
LeónLeónLEO
110010+13
W
17
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
18
TigresTigresTIG
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
21
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
22
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
23
AtlasAtlasATL
100113-20
L
24
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
100112-10
L
25
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
26
PachucaPachucaPAC
100113-20
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
100103-30
L
29
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
30
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
31
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
33
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
34
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
35
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
36
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
100101-10
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, FC Cincinnati ocupa la sexta posición, mientras que Club Universidad Nacional figura en el puesto 28.

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