Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 7 ago 2026 - 20:00

Cómo ver FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

FC Cincinnati vs Club Universidad Nacional está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan el canal de TV y las opciones de transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Cincinnati recibe a Club Universidad Nacional, más conocido como Pumas, en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, en un duelo de confederaciones que enfrenta a uno de los equipos con mejor momento en la MLS contra un conjunto mexicano que necesita urgentemente sumar puntos.

El equipo de Pat Noonan llega al partido con la confianza propia de quien ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente fue un 3-1 ante Pachuca en la propia Leagues Cup el pasado 4 de agosto, resultado que dejó claro que Cincinnati no tiene intención de desaprovechar el factor cancha en este torneo.

Pumas, en cambio, atraviesa un momento complicado en la competencia continental. El cuadro de Esteban Solari cayó 3-0 ante Charlotte FC en su debut en la Leagues Cup el 5 de agosto, un resultado que complica seriamente sus opciones de clasificación. Con dos jornadas jugadas y cero puntos, los universitarios no pueden permitirse otro tropiezo.

El contraste entre ambos equipos resulta llamativo. Cincinnati ha marcado 15 goles en sus últimos cinco partidos, un dato que refleja un ataque con ritmo y confianza. Pumas, por su parte, sí ha mostrado potencial ofensivo en Liga MX —el 5-1 ante FC Juárez el 1 de agosto fue una actuación convincente— pero en la Leagues Cup ese rendimiento no se ha trasladado al marcador.

Para Cincinnati, este partido es una oportunidad de consolidar su posición en el grupo y confirmar que el TQL Stadium será un fortín durante el torneo. Para Pumas, es poco menos que una final anticipada: sin victoria, las posibilidades de avanzar se reducen a casi nada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Cincinnati está dirigido por Pat Noonan, aunque de momento no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. Tampoco se ha publicado una alineación probable de cara a este partido.

En el bando visitante, el técnico de Pumas, Esteban Solari, tampoco ha confirmado los detalles de su convocatoria. No hay lesiones, sanciones ni un once proyectado disponibles en esta fase. La información de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

FC Cincinnati presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el 3-1 ante Pachuca en la Leagues Cup el 4 de agosto, y antes de eso golearon 4-2 al San Jose Earthquakes en la MLS. En ese tramo también figura un 4-3 ante Vancouver Whitecaps y un 3-1 amistoso ante Burnley. La única derrota fue un 2-1 ante Columbus Crew a finales de julio. Cincinnati ha marcado 15 goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

Pumas acumulan dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 3-0 ante Charlotte FC en la Leagues Cup el 5 de agosto. En Liga MX, sin embargo, ganaron 5-1 al FC Juárez el 1 de agosto y 2-1 al Toluca a finales de julio. Las derrotas ante Pachuca (3-0) y Cruz Azul (2-1) también forman parte de este tramo. El equipo ha marcado nueve goles y encajado nueve en estos cinco partidos, lo que apunta a un bloque con capacidad atacante pero con fragilidades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre FC Cincinnati y Club Universidad Nacional. Este partido de la Leagues Cup 2026 representa un cruce inédito entre ambos clubes, sin historial competitivo previo que sirva de referencia.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, FC Cincinnati ocupa la sexta posición, mientras que Club Universidad Nacional figura en el puesto 28.