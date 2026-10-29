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Carabao Cup - Jornada 4 29 oct 2026 - 15:45 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Everton y Newcastle de la Carabao Cup se puede seguir en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para ver el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Everton recibe al Newcastle United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un encuentro de la Carabao Cup que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

David Moyes dirige a un Everton que atraviesa una racha adversa en la Premier League. Los Toffees cayeron ante Arsenal por 2-0 el pasado 24 de octubre, resultado que siguió a una derrota por 0-2 ante el Chelsea. El equipo merseyside busca recuperar sensaciones en una competición de copa que puede aliviar la presión acumulada en el campeonato.

El Newcastle, por su parte, llega con el ánimo renovado tras una victoria contundente. Matthias Jaissle vio a sus jugadores imponerse al Crystal Palace por 2-0 el domingo 25 de octubre en Selhurst Park, resultado que cortó una racha de derrotas y situó a los Magpies en una posición más cómoda en la tabla.

El técnico alemán reconoció que su equipo salió con el freno de mano puesto en la primera parte ante el Palace, pero que en la segunda mitad mostró una cara muy diferente. La vuelta de Amar Dedic al once titular fue determinante: el lateral bosnio participó en los dos goles y recuperó el nivel que le caracterizó al inicio de temporada.

Ahora ambos clubes se miden en la Copa de la Liga, una competición en la que el Newcastle tiene experiencia reciente en etapas avanzadas. Para el Everton, supone una oportunidad de cortar su mala dinámica y ganar confianza de cara al exigente calendario invernal que se avecina.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el Everton, David Moyes no ha confirmado alineación probable ni ha facilitado datos oficiales sobre bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se espera que la información se complete en las horas previas al partido.

En el Newcastle, Matthias Jaissle tampoco ha desvelado su once inicial ni ha reportado ausencias confirmadas. Amar Dedic regresó recientemente al equipo tras superar sus problemas físicos y fue convocado además por la selección de Bosnia para los próximos compromisos internacionales, lo que indica que su estado de forma es positivo.

Forma

El Everton presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Arsenal en la Premier League el 24 de octubre, precedida por otra caída ante el Chelsea por 0-2. Su único empate en ese período fue un 2-2 ante el Hull en el campeonato doméstico, mientras que sus triunfos llegaron ante el Ipswich por 1-0 y ante el Wolverhampton por 1-0 en la propia Carabao Cup.

El Newcastle acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Magpies vienen de ganar al Crystal Palace por 2-0 el pasado domingo, su resultado más reciente. Antes de ese triunfo, el equipo de Jaissle encadenó derrotas ante el Aston Villa por 0-1, ante el Coventry por 4-1 y ante el Leeds por 4-1, aunque también se impuso al Hull por 2-1 en la Premier League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 12 de agosto de 2026, en el que el Everton se impuso al Newcastle por 3-1. En los últimos cinco precedentes oficiales y amistosos, el Everton acumula tres victorias por una del Newcastle, con un empate, aunque los Magpies ganaron con claridad en la Premier League de noviembre de 2025 por 1-4 en el Hill Dickinson Stadium.