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Cómo ver Cruz Azul vs Toluca: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Cruz Azul vs Toluca
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Toluca
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Cruz Azul y Toluca. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Cruz Azul recibe a Toluca en el Estadio Banorte en un partido de Liga MX Apertura que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 10
Estadio Banorte

Cómo sintonizar el Cruz Azul vs Toluca

El partido entre Cruz Azul y Toluca está disponible para ver en directo.

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Acerca del encuentro

La Máquina llega a este partido en un momento complicado. Joel Huiqui ha visto cómo su equipo acumula dos derrotas consecutivas: primero cayó 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup y luego perdió 1-0 ante Monterrey en Liga MX. El trabajo defensivo es una preocupación evidente.

Toluca, en cambio, llega con una confianza notable. Antonio Mohamed dirige a un equipo que lidera el Apertura y que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una producción ofensiva que pocos equipos del torneo pueden igualar.

El historial reciente entre estos dos clubes añade peso al encuentro. En la Final del Campeonato de Liga MX disputada en julio de 2026, Cruz Azul venció a Toluca 3-1 en el estadio del Diablo. Ahora los roles se invierten: es La Máquina quien recibe.

Para Cruz Azul, este partido es una oportunidad de frenar una racha negativa ante su afición. Para Toluca, es la ocasión de reafirmar su condición de líder y demostrar que el título de la temporada regular no es casualidad.

Noticias de los equipos y escuadras

Cruz Azul contra Toluca alineaciones probables

Manager

  • J. Huiqui

Joel Huiqui no ha confirmado el once titular de Cruz Azul para este partido. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, y se añadirán novedades antes del inicio del encuentro.

Antonio Mohamed tampoco ha revelado la alineación prevista de Toluca. El equipo visitante no registra lesiones ni suspensiones confirmadas en este momento. Las actualizaciones se publicarán conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CRU

CRU - Formulario

NEC
W1-3
SAN
W1-0
CFA
W4-3
MIA
L2-0
MON
L1-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TOL

TOL - Formulario

LEO
W2-0
MON
W2-0
ATL
W5-2
PUE
W0-1
SAN
L2-3
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Cruz Azul llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Monterrey en Liga MX, y antes de eso cayó 2-0 frente a Inter Miami en la Campeones Cup. En el lado positivo, La Máquina había encadenado tres victorias seguidas, incluyendo un 4-3 ante CF América y un 1-0 sobre Santos Laguna en Liga MX. En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó seis.

Toluca presenta un rendimiento sobresaliente: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-3 ante Santos Laguna en Liga MX, aunque antes había ganado en Puebla 0-1 y goleado 5-2 al Atlas. En esos cinco partidos, los Diablos Rojos anotaron diez goles y concedieron ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Cruz AzulEmpateToluca
2
3
0
Liga MX Final Campeonato
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
3
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Toluca badge
Toluca
TOL
0
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
2
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Toluca badge
Toluca
TOL
1
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó el 26 de julio de 2026 en la Final del Campeonato de Liga MX, con Cruz Azul venciendo 3-1 como visitante en el estadio de Toluca. En los cinco últimos enfrentamientos, el balance es de dos victorias para Cruz Azul, una para Toluca y dos empates. El único precedente en el Apertura 2026 aún no está registrado en este historial, lo que convierte este partido en una nueva página entre ambos rivales.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
9612209+1119
L
W
W
W
W
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
9531178+918
D
W
W
D
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
8521178+917
D
L
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
95041615+115
L
W
W
W
L
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
8422118+314
D
W
W
L
D
6
LeónLeónLEO
94231210+214
D
W
L
D
W
7
TijuanaTijuanaTIJ
84221210+214
D
L
W
L
W
8
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
9
AtlasAtlasATL
94231315-214
D
L
D
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
84131410+413
W
D
L
L
W
11
PachucaPachucaPAC
93331510+512
D
W
W
D
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
93331213-112
D
L
W
L
D
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
92341116-59
W
L
L
W
D
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
NecaxaNecaxaNEC
92251016-68
L
L
D
L
D
16
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
9216915-67
W
W
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, Toluca ocupa el primer lugar, lo que lo convierte en el equipo a batir del torneo. Cruz Azul se sitúa en cuarta posición, dentro de la zona de liguilla pero con margen de mejora si quiere pelear por el título.

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