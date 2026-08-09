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Leagues Cup
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Cruz Azul vs New York City FC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul vs New York City FC
Cruz Azul
New York City FC
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Cruz Azul y New York City FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver Cruz Azul vs New York City FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

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Cruz Azul recibe a New York City FC en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos clubes que llegan al torneo con ritmo y confianza recién adquirida tras sus respectivos partidos inaugurales en la competencia.

Los dirigidos por Joel Huiqui mostraron solidez defensiva en su debut, derrotando a Philadelphia Union por la mínima diferencia. Ese resultado refuerza la idea de un Cruz Azul ordenado y difícil de vulnerar cuando juega con intensidad.

New York City FC, por su parte, arrancó la Leagues Cup con autoridad. Pascal Jansen vio a su equipo superar a Santos Laguna 2-0, una victoria que confirma la buena dinámica que el club neoyorquino trae desde la MLS.

El conjunto de la MLS ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en la liga y llega a este compromiso con la confianza de quien sabe que puede competir contra rivales de otra confederación. Jansen ha construido un equipo con criterio y las piezas parecen encajar.

Cruz Azul, en tanto, acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros entre Liga MX y competencias de copa. La única mancha en ese registro fue la derrota ante Atlante, resultado que el propio grupo querrá dejar atrás cuanto antes.

Este partido de Leagues Cup pone frente a frente dos filosofías de juego distintas, con el morbo añadido de la rivalidad entre confederaciones. El ganador da un paso firme hacia la siguiente fase del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Cruz Azul vs New York City FC en vivo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul contra New York City FC alineaciones probables

Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU
Formación
New York City FC crest
New York City FC
NYC
New York City FC crest
New York City FC
NYC

Manager

  • J. Huiqui

Cruz Azul llega a este partido bajo las órdenes de Joel Huiqui. No hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el plantel local, y tampoco se ha confirmado un once inicial proyectado. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles antes del pitazo inicial.

New York City FC, dirigido por Pascal Jansen, tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre bajas o alineación probable. No se ha reportado ninguna lesión ni suspensión en el equipo visitante. Se esperan más detalles del equipo conforme se acerque el partido.

Forma

CRU

CRU - Formulario

SAN
W2-3
PUE
W2-1
TOL
W1-3
ATL
L2-3
PHI
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NYC

NYC - Formulario

NSC
L2-1
COL
W1-2
CHI
W3-1
TFC
D1-1
SAN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Cruz Azul registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Philadelphia Union en la Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso, cayeron 3-2 ante Atlante en Liga MX, aunque ese tropiezo llegó tras una racha positiva que incluyó una victoria 3-1 sobre Toluca y un triunfo 2-1 ante Puebla. Los celestes también ganaron 3-2 fuera de casa ante Atlético de San Luis. En total, Cruz Azul marcó ocho goles y recibió siete en ese tramo.

New York City FC suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue una victoria 2-0 ante Santos Laguna en la Leagues Cup el 6 de agosto. En la MLS, el equipo empató 1-1 con Toronto FC y ganó 3-1 al Chicago Fire FC. También se impusieron 2-1 al Columbus Crew como visitantes. Su única derrota en ese periodo llegó ante Nashville SC en mayo, por 2-1. NYCFC anotó nueve goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Cruz Azul y New York City FC en el historial disponible. Este partido podría representar uno de los primeros cruces competitivos entre ambos clubes, lo que añade un componente de incertidumbre táctica a la ecuación.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
6
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
8
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
9
TigresTigresTIG
20201104
W
W
10
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
11
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
12
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
13
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
14
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
15
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
16
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
17
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
18
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
19
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
20
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
21
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
22
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
23
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
24
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
25
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
26
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Cruz Azul ocupa la posición 16 y New York City FC se encuentra en el puesto 13.

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