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Liga MX - Jornada 12 17 oct 2026 - 23:10 Estadio Banorte

Cómo ver Cruz Azul vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en México a través de VIX en Prime Video, Canal 5 de Televisa y TUDN En Vivo. A continuación se detallan las opciones para ver el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cruz Azul recibe a FC Juárez en el Estadio Banorte en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que tiene implicaciones muy distintas para cada uno de los dos equipos.

Joel Huiqui dirige a La Máquina desde una posición cómoda en la tabla, aunque los resultados recientes han mostrado cierta fragilidad defensiva que el técnico deberá corregir si quiere mantener al equipo entre los aspirantes al liguilla.

FC Juárez llega en situación comprometida. Los Bravos ocupan el último lugar de la tabla general y Pedro Caixinha necesita urgentemente sumar puntos para alejar al equipo de la zona de descenso. Un resultado positivo en Ciudad de México sería un paso vital en esa dirección.

El historial reciente entre ambos clubes ha sido favorable a Cruz Azul, aunque Juárez ha demostrado en ocasiones la capacidad de sorprender. La dinámica actual, sin embargo, apunta con claridad hacia los locales como favoritos.

El mediocampista Gilberto Mora, joven figura de Tijuana mencionado en los círculos del fútbol mexicano como uno de los talentos a seguir esta temporada, no forma parte de este encuentro, pero su nombre ilustra el nivel de atención que rodea al fútbol mexicano en este momento.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Joel Huiqui no ha confirmado el once titular de Cruz Azul para este partido y no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se espera que las novedades se publiquen más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Pedro Caixinha tampoco ha dado a conocer la alineación probable de FC Juárez, y el cuerpo técnico no ha reportado ausencias confirmadas por lesión o suspensión. La información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

Cruz Azul llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un empate 3-3 ante Club Universidad Nacional el 12 de octubre, mientras que su única victoria en ese tramo fue un triunfo 4-3 ante CF América. La Máquina ha marcado 13 goles en esos cinco partidos pero ha encajado 11, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

FC Juárez acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Tijuana el 10 de octubre. La única victoria en ese período fue un triunfo 2-0 ante Tigres, y los Bravos han concedido goles con regularidad, sumando siete en contra en sus últimas cuatro salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en Liga MX, con FC Juárez como local y Cruz Azul como visitante, terminando con victoria para La Máquina por 4-3. En los últimos cinco duelos directos, Cruz Azul acumula tres victorias por una de Juárez, con un partido adicional que terminó en empate. El conjunto celeste ha mostrado solidez histórica en esta rivalidad reciente.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Cruz Azul ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que pelean por asegurar su lugar en la liguilla. FC Juárez se encuentra en el puesto 18 y último, lo que convierte este partido en una cita de máxima urgencia para los Bravos.