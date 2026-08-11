Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 11 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Columbus Crew vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Columbus Crew y Club Universidad Nacional se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás los detalles del canal y la opción de transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Columbus Crew recibe a Club Universidad Nacional en la Leagues Cup 2026, con el equipo de la MLS buscando consolidar su paso en la fase de grupos del torneo continental.

El conjunto de Laurent Courtois llega al partido con buenas sensaciones tras eliminar a Pachuca 2-1 en su última salida, resultado que se sumó a una victoria previa por 3-1 sobre Atlas. Columbus ha ganado dos de sus tres partidos en la Leagues Cup y ocupa el quinto lugar en la tabla general del torneo.

Pumas, en cambio, atraviesa un momento delicado. El equipo de Esteban Solari ha perdido sus dos compromisos en la Leagues Cup: primero cayó 3-0 ante Charlotte FC y luego fue superado 2-0 por FC Cincinnati. Con esos resultados, las posibilidades de avance para el conjunto universitario son prácticamente nulas.

En Liga MX, los Pumas mostraron otra cara: golearon 5-1 al FC Juárez y se impusieron 2-1 al Toluca, lo que evidencia que el equipo tiene capacidad ofensiva. El problema ha sido trasladar ese nivel al torneo internacional.

Para Columbus, la baja del lateral Max Arfsten, transferido al Middlesbrough del Championship inglés en una operación de hasta 7,5 millones de dólares, sigue siendo un factor a resolver. Courtois deberá encontrar soluciones en esa banda para mantener el ritmo competitivo del equipo.

Sigue leyendo para conocer cómo y dónde ver este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Laurent Courtois no tiene lesionados ni suspendidos confirmados para este partido, y el Columbus Crew no ha publicado una alineación probable. El técnico belga afronta el encuentro sin el lateral Max Arfsten, quien completó su traspaso al Middlesbrough, dejando un espacio en la banda que el equipo deberá cubrir. Se añadirán novedades al equipo a medida que se acerque el pitido inicial.

Esteban Solari tampoco ha confirmado bajas por lesión o sanción en el plantel de Pumas, y no hay once probable publicado de cara a este encuentro. La información de ambos equipos se actualizará conforme esté disponible.

Forma

Columbus Crew llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 sobre Pachuca en la Leagues Cup el 7 de agosto, precedido por una victoria 3-1 ante Atlas. En la MLS, el equipo empató 2-2 con Inter Miami y ganó 2-1 al FC Cincinnati, aunque también cedió ante New York City FC por 2-1. El conjunto de Columbus ha anotado diez goles y encajado siete en ese tramo.

Pumas suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 frente al FC Cincinnati en la Leagues Cup el 8 de agosto, tras caer también 3-0 ante Charlotte FC tres días antes. En Liga MX, el equipo mostró mejor nivel con un 5-1 sobre FC Juárez y un 2-1 al Toluca, aunque una derrota 3-0 ante Pachuca también figura en ese periodo. Pumas ha marcado ocho goles y recibido ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Columbus Crew y Club Universidad Nacional disponibles en el historial registrado. Este partido de la Leagues Cup 2026 representa un encuentro poco habitual entre dos clubes sin historial competitivo documentado entre sí.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Columbus Crew ocupa la quinta posición, mientras que Club Universidad Nacional figura en el puesto 34.