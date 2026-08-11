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Columbus Crew vs Club Universidad Nacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Columbus Crew vs Club Universidad Nacional
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Club Universidad Nacional
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Columbus Crew y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Columbus Crew vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Columbus Crew y Club Universidad Nacional se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás los detalles del canal y la opción de transmisión en línea.

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Columbus Crew recibe a Club Universidad Nacional en la Leagues Cup 2026, con el equipo de la MLS buscando consolidar su paso en la fase de grupos del torneo continental.

El conjunto de Laurent Courtois llega al partido con buenas sensaciones tras eliminar a Pachuca 2-1 en su última salida, resultado que se sumó a una victoria previa por 3-1 sobre Atlas. Columbus ha ganado dos de sus tres partidos en la Leagues Cup y ocupa el quinto lugar en la tabla general del torneo.

Pumas, en cambio, atraviesa un momento delicado. El equipo de Esteban Solari ha perdido sus dos compromisos en la Leagues Cup: primero cayó 3-0 ante Charlotte FC y luego fue superado 2-0 por FC Cincinnati. Con esos resultados, las posibilidades de avance para el conjunto universitario son prácticamente nulas.

En Liga MX, los Pumas mostraron otra cara: golearon 5-1 al FC Juárez y se impusieron 2-1 al Toluca, lo que evidencia que el equipo tiene capacidad ofensiva. El problema ha sido trasladar ese nivel al torneo internacional.

Para Columbus, la baja del lateral Max Arfsten, transferido al Middlesbrough del Championship inglés en una operación de hasta 7,5 millones de dólares, sigue siendo un factor a resolver. Courtois deberá encontrar soluciones en esa banda para mantener el ritmo competitivo del equipo.

Sigue leyendo para conocer cómo y dónde ver este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Columbus Crew contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

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COL
Formación
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN

Manager

  • L. Courtois

Laurent Courtois no tiene lesionados ni suspendidos confirmados para este partido, y el Columbus Crew no ha publicado una alineación probable. El técnico belga afronta el encuentro sin el lateral Max Arfsten, quien completó su traspaso al Middlesbrough, dejando un espacio en la banda que el equipo deberá cubrir. Se añadirán novedades al equipo a medida que se acerque el pitido inicial.

Esteban Solari tampoco ha confirmado bajas por lesión o sanción en el plantel de Pumas, y no hay once probable publicado de cara a este encuentro. La información de ambos equipos se actualizará conforme esté disponible.

Forma

COL

COL - Formulario

NYC
L1-2
CIN
W2-1
MIA
D2-2
ATL
W3-1
PAC
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CUN

CUN - Formulario

PAC
L0-3
TOL
W1-2
JUA
W1-5
CLT
L3-0
CIN
L2-0
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Columbus Crew llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 sobre Pachuca en la Leagues Cup el 7 de agosto, precedido por una victoria 3-1 ante Atlas. En la MLS, el equipo empató 2-2 con Inter Miami y ganó 2-1 al FC Cincinnati, aunque también cedió ante New York City FC por 2-1. El conjunto de Columbus ha anotado diez goles y encajado siete en ese tramo.

Pumas suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 frente al FC Cincinnati en la Leagues Cup el 8 de agosto, tras caer también 3-0 ante Charlotte FC tres días antes. En Liga MX, el equipo mostró mejor nivel con un 5-1 sobre FC Juárez y un 2-1 al Toluca, aunque una derrota 3-0 ante Pachuca también figura en ese periodo. Pumas ha marcado ocho goles y recibido ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Columbus Crew y Club Universidad Nacional disponibles en el historial registrado. Este partido de la Leagues Cup 2026 representa un encuentro poco habitual entre dos clubes sin historial competitivo documentado entre sí.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
2
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
3
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
7
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
9
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
10
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
11
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
12
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
13
TigresTigresTIG
20201104
W
W
14
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
15
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
16
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
17
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
18
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
19
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
20
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
21
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
22
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
23
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
24
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
25
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
26
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
27
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
28
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
29
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
30
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
31
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
32
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
33
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
34
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Columbus Crew ocupa la quinta posición, mientras que Club Universidad Nacional figura en el puesto 34.

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