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Cómo ver Club Universidad Nacional vs Tigres: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Club Universidad Nacional vs Tigres
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Club Universidad Nacional y Tigres, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Club Universidad Nacional vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido de Liga MX se detallan a continuación.

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Pumas recibe a Tigres UANL en el Estadio Olímpico Universitario de Coyoacán en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos.

Esteban Solari dirige a un Pumas que atraviesa un momento de incertidumbre. Los universitarios llegan a este partido después de caer 2-0 ante Santos Laguna, una derrota que profundiza las dudas sobre la regularidad del equipo en las últimas semanas.

Tigres, bajo las órdenes de Guido Pizarro, tampoco llegan en su mejor momento. Los regiomontanos perdieron 2-0 ante León en su más reciente compromiso y acumulan resultados irregulares que les complican el panorama en la tabla general.

Ambos clubes se encuentran en la parte baja de la clasificación del Apertura, lo que convierte este encuentro en un partido de necesidad para los dos lados. Perder significaría hundirse aún más en la tabla y alejarse de la zona de Liguilla.

El historial reciente entre estos clubes añade un elemento de tensión adicional. Los últimos cinco enfrentamientos han sido disputados, con resultados que no han favorecido claramente a ninguno de los dos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido de Pumas vs Tigres en vivo, incluyendo canal de televisión, plataformas de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra Tigres alineaciones probables

Manager

  • E. Solari

Esteban Solari aún no ha confirmado su once inicial para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el plantel de Pumas, y se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Guido Pizarro tampoco ha revelado su alineación probable para Tigres. Al igual que el equipo local, no se han confirmado bajas por lesión ni suspensión en el conjunto visitante, y el estado del plantel se actualizará cuando haya información disponible.

Forma

CUN

CUN - Formulario

ATL
D1-1
SAN
L2-3
CRU
D3-3
ATL
W1-2
SAN
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TIG

TIG - Formulario

JUA
L2-0
PUE
W1-0
TOL
W3-2
CDG
D1-1
LEO
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Pumas llegan a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Santos Laguna, mientras que en el mismo tramo también cayeron 3-0 ante CD Guadalajara. El punto más positivo del período fue el empate 3-3 frente a Cruz Azul. En conjunto, los universitarios anotaron siete goles y recibieron nueve.

Tigres presentan dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. La derrota más reciente llegó ante León por 2-0, aunque antes de eso el equipo había sumado un triunfo importante al vencer a Toluca 3-2. En el período también superaron a Puebla 1-0. Los regiomontanos marcaron siete goles y concedieron cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Club Universidad NacionalEmpateTigres
1
2
2
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
0
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
Tigres badge
Tigres
TIG
3
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
2
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando Club Universidad Nacional venció a Tigres 1-0 en un partido de Liga MX disputado en el estadio de los felinos. Antes de ese resultado, los dos equipos empataron 1-1 en septiembre de 2025 con Pumas como local. En los últimos cinco duelos directos, Tigres acumulan dos victorias, Pumas también suman dos triunfos, y un partido terminó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
128313216+1627
W
W
D
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
137242922+723
W
W
D
D
L
4
TolucaTolucaTOL
136432818+1022
D
D
L
D
L
5
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
6
AtlasAtlasATL
136342123-221
L
W
D
W
D
7
MonterreyMonterreyMON
126242317+620
W
W
D
L
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
136161916+319
W
W
W
W
W
10
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
11
TijuanaTijuanaTIJ
124531716+117
D
D
D
L
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
134451922-316
L
W
D
L
D
13
PueblaPueblaPUE
134451317-416
L
D
D
L
D
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
16
PachucaPachucaPAC
133462018+213
L
L
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, Pumas ocupan la posición 12 y Tigres se ubican en el lugar 14, lo que sitúa a ambos clubes en la mitad baja de la clasificación con trabajo por hacer si quieren acercarse a la zona de Liguilla.

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