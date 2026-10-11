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Liga MX - Jornada 11 11 oct 2026 - 21:15 Olimpico Universitario

Cómo ver Club Universidad Nacional vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Pumas y Cruz Azul se puede seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y streaming disponibles para este encuentro de Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Olímpico Universitario de Coyoacán recibe a Cruz Azul en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas en el Apertura 2026.

Pumas llega al partido bajo la conducción de Esteban Solari en un momento complicado. Los universitarios acumulan tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros, incluyendo una caída ante Chivas y otra frente al Atlético de San Luis, lo que los tiene en la parte baja de la tabla general.

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, atraviesa un tramo irregular pero con destellos positivos. La Máquina suma dos victorias en sus últimas cinco salidas, con una actuación destacada ante el América por 4-3, aunque también encajó derrotas ante Monterrey y el Inter Miami en la Campeones Cup.

El historial reciente entre ambos añade tensión al encuentro. Las últimas visitas al Olímpico Universitario han sido favorables para Cruz Azul, lo que convierte a Pumas en un equipo que necesita reaccionar ante su propia afición.

La posición en la tabla refuerza la urgencia del partido para los locales. Pumas busca sumar puntos para salir de la zona baja, mientras Cruz Azul tiene la oportunidad de consolidarse en la mitad superior de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Pumas trabaja bajo las órdenes de Esteban Solari. Por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan novedades más próximas a la fecha del partido.

Cruz Azul, por su parte, llega con Joel Huiqui al frente del equipo. Al igual que con los locales, los datos sobre el estado físico del plantel visitante se actualizarán conforme se acerque el encuentro.

Forma

Pumas llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-3 ante el Atlético de San Luis, y previamente cayeron 3-0 ante Chivas. Su única victoria en ese tramo fue un 3-1 sobre León. Los universitarios han marcado nueve goles y encajado diez en esos cinco encuentros, lo que refleja fragilidad defensiva.

Cruz Azul acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Campeones Cup. El empate más reciente fue un 3-3 ante Toluca, mientras que su mejor resultado fue la victoria 4-3 sobre el América. La Máquina ha anotado once goles en ese período, aunque también ha concedido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Pumas y Cruz Azul está marcado por el equilibrio y los marcadores ajustados. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Cruz Azul acumula dos victorias por una de Pumas, con dos empates de por medio, y los visitantes han sabido ganar en el Olímpico Universitario en la edición más reciente de este duelo. La serie refleja una rivalidad pareja en la que ningún equipo domina con claridad, lo que añade incertidumbre al resultado de este encuentro.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Pumas ocupa la posición 13, lo que los sitúa en la zona de peligro y con necesidad urgente de puntos. Cruz Azul se encuentra en el séptimo lugar, en posición de pelear por los primeros puestos de la clasificación.