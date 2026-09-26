Pumas recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario de Coyoacán en un duelo de Liga MX Apertura que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones para ambos clubes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 10 27 sept 2026 - 14:00 Olimpico Universitario

Cómo sintonizar el Pumas vs Atletico de San Luis

El partido entre Pumas y Atlético de San Luis está disponible para ver en vivo en Estados Unidos.

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Acerca del ecuentro

Esteban Solari dirige a un equipo que llega a este partido con resultados mixtos. Los universitarios empataron 1-1 ante Atlas en su última salida, aunque antes sufrieron una derrota contundente de 3-0 frente a CD Guadalajara. El triunfo 3-1 sobre León en casa sigue siendo el punto más alto de su reciente racha.

Del otro lado, Diego Mejia lleva a un Atlético de San Luis que atraviesa un momento delicado. Los rojiblancos vienen de ganar 3-1 ante Necaxa, pero esa victoria llega después de dos derrotas consecutivas ante León y CD Guadalajara que dejaron al equipo en una posición incómoda en la clasificación.

Ambos equipos se ubican en la mitad baja de la tabla del Apertura, lo que convierte este enfrentamiento en uno de esos partidos donde los tres puntos pesan más de lo habitual. Para San Luis, en particular, sumar fuera de casa es una necesidad urgente.

El historial reciente entre estos clubes favorece a Pumas, y Solari buscará aprovechar la localía para consolidar una racha positiva. San Luis, en cambio, necesita demostrar que su victoria ante Necaxa no fue un resultado aislado.

Noticias de los equipos y escuadras

Esteban Solari aún no ha confirmado el once titular de Pumas para este partido. Por el momento no se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo local, y cualquier novedad se actualizará antes del pitido inicial.

Diego Mejia tampoco ha adelantado la alineación de Atlético de San Luis. El cuerpo técnico visitante no reporta jugadores descartados en esta fase, aunque la información definitiva se conocerá más cerca del partido.

Forma

Pumas acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Atlas, precedido por una derrota 3-0 frente a CD Guadalajara. El triunfo más destacado del período fue el 3-1 sobre León. En estos cinco encuentros, los universitarios han marcado seis goles y recibido siete.

Atlético de San Luis presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. El equipo viene de ganar 3-1 ante Necaxa en su partido más reciente, aunque antes había caído 2-0 ante León y 3-0 frente a CD Guadalajara. En este tramo, los rojiblancos han anotado ocho goles y encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Atlético de San Luis recibió a Pumas y cayó 0-2. En los últimos cinco duelos directos, Club Universidad Nacional acumula tres victorias por una de San Luis, con un partido adicional que terminó en victoria visitante. El historial reciente respalda a los locales en este tipo de confrontaciones.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Pumas ocupa la duodécima posición y Atlético de San Luis se sitúa en el decimocuarto lugar. Ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un peso especial en la lucha por alejarse de la zona de descenso.