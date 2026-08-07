¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoCharlotte FC
team-logoAtlas
¡Mira aquí! Apple TV
GOAL-e

Traducido por

Charlotte FC vs Atlas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Charlotte FC vs Atlas
Charlotte FC
Atlas
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Charlotte FC y Atlas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Leagues Cup - Jornada 2
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Charlotte FC vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Charlotte FC vs Atlas se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás los detalles del canal y la opción de transmisión en vivo.

Apple TV

Apple TV

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Charlotte FC recibe a Atlas en la Leagues Cup, en un duelo de eliminación directa entre la MLS y la Liga MX. El conjunto de Carolina del Norte busca seguir avanzando en el torneo tras un arranque prometedor en la competición.

Dean Smith dirige a un Charlotte FC que llega con confianza después de golear 3-0 al Club Universidad Nacional el pasado 5 de agosto. Esa victoria reforzó su posición en el torneo y le devolvió el ritmo a un equipo que había mostrado altibajos en la MLS.

Atlas, por su parte, llega en un momento delicado. El conjunto de Guadalajara, dirigido por Hernán Crespo, cayó 3-1 ante Columbus Crew en su anterior compromiso de Leagues Cup el 4 de agosto, y apenas dos días antes había perdido 2-0 frente a Monterrey en Liga MX.

Sin embargo, los Rojinegros han demostrado que pueden competir fuera de casa. Antes de esa racha negativa, encadenaron dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo 3-2 como visitante en León, lo que muestra que el equipo tiene recursos cuando encuentra su mejor versión.

Charlotte lleva tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y tres en contra. El equipo local parte como favorito, respaldado por su afición y por la ventaja de jugar en casa.

El ganador avanza en la Leagues Cup y el perdedor queda eliminado. La presión recae especialmente sobre Atlas, que necesita una reacción contundente lejos de México.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Charlotte FC vs Atlas en directo, incluyendo la transmisión en vivo, el canal de TV y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Charlotte FC contra Atlas alineaciones probables

Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT
Formación
Atlas crest
Atlas
ATL
Atlas crest
Atlas
ATL

Manager

  • D. Smith

Charlotte FC, dirigido por Dean Smith, no tiene confirmadas bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Hernán Crespo tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en Atlas. Tampoco se ha facilitado un once probable para los rojinegros. Cualquier novedad se reflejará aquí antes del comienzo del encuentro.

Forma

CLT

CLT - Formulario

NER
W1-0
ATL
D2-2
RNY
W0-2
CHI
L2-1
CUN
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATL

ATL - Formulario

CRU
L1-0
LEO
W2-3
SAN
W0-1
MON
L0-2
COL
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Charlotte FC suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 sobre el Club Universidad Nacional en la Leagues Cup el 5 de agosto, y antes de eso se impusieron 2-0 como visitantes ante New York Red Bulls en la MLS. La única derrota en este tramo llegó ante Chicago Fire, que se impuso 2-1 el 2 de agosto. En total, Charlotte ha anotado siete goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

Atlas ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente terminó en derrota 3-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 4 de agosto, y también cayeron 2-0 ante Monterrey en Liga MX dos días antes. Sin embargo, antes de esa racha negativa, el equipo encadenó dos victorias seguidas, con un destacado 3-2 como visitante en León. En total, Atlas ha marcado cinco goles y recibido seis en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos directos entre Charlotte FC y Atlas en los últimos cinco partidos entre ambos clubes. Este duelo de Leagues Cup representa un encuentro competitivo poco habitual entre dos equipos de confederaciones distintas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
4
Charlotte FCCharlotte FCCLT
110030+33
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
110031+23
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
110031+23
W
7
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
8
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
9
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
10
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
110021+13
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
13
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
14
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
16
LeónLeónLEO
110010+13
W
17
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
18
TigresTigresTIG
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
21
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
22
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
23
AtlasAtlasATL
100113-20
L
24
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
100112-10
L
25
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
26
PachucaPachucaPAC
100113-20
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
100103-30
L
29
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
30
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
31
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
33
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
34
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
35
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
36
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
100101-10
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup, Charlotte FC ocupa la cuarta posición, mientras que Atlas se sitúa en el puesto 23.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google