Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 7 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Charlotte FC vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Charlotte FC vs Atlas se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás los detalles del canal y la opción de transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Charlotte FC recibe a Atlas en la Leagues Cup, en un duelo de eliminación directa entre la MLS y la Liga MX. El conjunto de Carolina del Norte busca seguir avanzando en el torneo tras un arranque prometedor en la competición.

Dean Smith dirige a un Charlotte FC que llega con confianza después de golear 3-0 al Club Universidad Nacional el pasado 5 de agosto. Esa victoria reforzó su posición en el torneo y le devolvió el ritmo a un equipo que había mostrado altibajos en la MLS.

Atlas, por su parte, llega en un momento delicado. El conjunto de Guadalajara, dirigido por Hernán Crespo, cayó 3-1 ante Columbus Crew en su anterior compromiso de Leagues Cup el 4 de agosto, y apenas dos días antes había perdido 2-0 frente a Monterrey en Liga MX.

Sin embargo, los Rojinegros han demostrado que pueden competir fuera de casa. Antes de esa racha negativa, encadenaron dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo 3-2 como visitante en León, lo que muestra que el equipo tiene recursos cuando encuentra su mejor versión.

Charlotte lleva tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y tres en contra. El equipo local parte como favorito, respaldado por su afición y por la ventaja de jugar en casa.

El ganador avanza en la Leagues Cup y el perdedor queda eliminado. La presión recae especialmente sobre Atlas, que necesita una reacción contundente lejos de México.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Charlotte FC vs Atlas en directo, incluyendo la transmisión en vivo, el canal de TV y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Charlotte FC, dirigido por Dean Smith, no tiene confirmadas bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Hernán Crespo tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en Atlas. Tampoco se ha facilitado un once probable para los rojinegros. Cualquier novedad se reflejará aquí antes del comienzo del encuentro.

Forma

Charlotte FC suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 sobre el Club Universidad Nacional en la Leagues Cup el 5 de agosto, y antes de eso se impusieron 2-0 como visitantes ante New York Red Bulls en la MLS. La única derrota en este tramo llegó ante Chicago Fire, que se impuso 2-1 el 2 de agosto. En total, Charlotte ha anotado siete goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

Atlas ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente terminó en derrota 3-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 4 de agosto, y también cayeron 2-0 ante Monterrey en Liga MX dos días antes. Sin embargo, antes de esa racha negativa, el equipo encadenó dos victorias seguidas, con un destacado 3-2 como visitante en León. En total, Atlas ha marcado cinco goles y recibido seis en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos directos entre Charlotte FC y Atlas en los últimos cinco partidos entre ambos clubes. Este duelo de Leagues Cup representa un encuentro competitivo poco habitual entre dos equipos de confederaciones distintas.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup, Charlotte FC ocupa la cuarta posición, mientras que Atlas se sitúa en el puesto 23.