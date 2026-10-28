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Liga MX - Jornada 7 28 oct 2026 - 23:00 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

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