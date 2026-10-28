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Noticias del equipo y escuadras

CF América contra Tijuana alineaciones probables

Manager

  • G. Almada

Forma

CFA

CFA - Formulario

NEC
W2-4
MON
D1-1
LEO
W3-5
ATL
W2-5
PAC
L1-2
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TIJ

TIJ - Formulario

ATL
L2-3
JUA
D1-1
PUE
D0-0
TOL
D2-2
SAN
W4-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CF AméricaEmpateTijuana
2
3
0
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
CF América badge
CF América
CFA
0
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
3
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
1
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
CF América badge
CF América
CFA
2
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
CF América badge
CF América
CFA
2
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
138323318+1527
L
W
W
D
W
2
Cruz AzulCruz AzulCRU
148243223+926
W
W
W
D
D
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
147522112+926
W
W
D
D
L
4
AtlasAtlasATL
147342526-124
W
L
W
D
W
5
TolucaTolucaTOL
146532919+1023
D
D
D
L
D
6
LeónLeónLEO
146442118+322
D
W
L
D
W
7
MonterreyMonterreyMON
136252318+520
L
W
W
D
L
8
TijuanaTijuanaTIJ
135532117+420
W
D
D
D
L
9
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
136251718-120
L
L
L
W
W
10
Santos LagunaSantos LagunaSAN
146172020019
L
W
W
W
W
11
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
144552023-317
D
L
W
D
L
13
PachucaPachucaPAC
144462219+316
W
L
L
D
L
14
PueblaPueblaPUE
144461621-516
L
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
143651519-415
D
L
D
W
W
16
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

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