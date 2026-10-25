Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 14 25 oct 2026 - 21:05 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CF América y Pachuca se puede ver en vivo en Estados Unidos a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se detallan las opciones para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CF América recibe a Pachuca en el Estadio Banorte en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta al líder indiscutible del torneo contra un equipo que pelea por salir de la zona de peligro.

Guillermo Almada lleva a sus Águilas a este partido con una racha notable. América ha ganado sus últimos dos compromisos ligueros de forma contundente, incluyendo una goleada 5-2 sobre Atlas y un 5-3 ante León, lo que deja en claro que el equipo capitalino atraviesa su mejor momento del torneo.

Pachuca, dirigido por Benjamin Mora, llega en un estado muy diferente. Los Tuzos han perdido tres de sus últimos cinco partidos en la Liga MX, incluyendo derrotas ante Cruz Azul y Monterrey, y su posición en la tabla los obliga a sumar puntos con urgencia.

El historial reciente entre estos clubes ha sido parejo, con resultados que han ido en ambas direcciones. Sin embargo, la diferencia de momento y posición en la tabla otorga a los locales una ventaja clara sobre el papel.

El encuentro promete ser un examen de carácter para Pachuca. Visitar al líder del Apertura exige una versión muy distinta a la que Los Tuzos han mostrado en las últimas semanas.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Guillermo Almada no ha confirmado una alineación probable para CF América de cara a este partido, y no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el plantel local. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

En el caso de Pachuca, Benjamin Mora tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado bajas por lesión o suspensión. La información del equipo visitante se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

CF América llega con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Liga MX, sin conocer la derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue una victoria 5-2 sobre Atlas, y antes de eso firmaron otro triunfo contundente de 5-3 ante León. A lo largo de esos cinco encuentros, los Águilas anotaron 15 goles y recibieron nueve, una diferencia que refleja el poderío ofensivo del equipo de Almada.

Pachuca, en cambio, acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco duelos de liga. La caída más reciente fue un 2-1 ante Cruz Azul, y también perdieron 1-0 con Monterrey en ese período. Los Tuzos marcaron nueve goles pero encajaron ocho, con resultados que muestran una irregularidad defensiva que les ha costado puntos valiosos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 19 de enero de 2026, cuando el partido terminó 0-0 con Pachuca como local en Liga MX. Mirando los últimos cinco antecedentes, CF América ha ganado en tres ocasiones y Pachuca en una, con un partido adicional que terminó en empate. Los dos clubes han marcado un total de cuatro goles en esos cinco enfrentamientos, lo que refleja una rivalidad históricamente cerrada.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CF América ocupa el primer lugar, mientras que Pachuca se encuentra en la decimosexta posición. América llega como el equipo a batir del torneo, en tanto que los Tuzos necesitan puntos con urgencia para alejarse de los puestos que complican su continuidad en la competencia.