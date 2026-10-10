Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 11 10 oct 2026 - 23:10 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El CF América vs Monterrey se puede ver en vivo a través de VIX en Prime Video, Canal 5 de Televisa y TUDN En Vivo. A continuación encontrarás los detalles de cada opción de transmisión disponible.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Estadio Banorte será el escenario de un duelo de Liga MX entre CF América y Monterrey, dos de los clubes más representativos del fútbol mexicano.

Guillermo Almada dirige a las Águilas en un momento de irregularidad. El conjunto capitalino llega con una racha de dos derrotas consecutivas en Liga MX, aunque recuperó sensaciones con un triunfo ante Necaxa por 4-2 en su más reciente presentación.

Los Rayados de Matías Almeyda, por su parte, atraviesan un tramo complicado. Monterrey cayó ante Atlante en su último compromiso de liga y busca recuperar terreno en la tabla general.

El historial reciente entre ambos equipos añade tensión al encuentro. Las últimas visitas del América al Estadio Banorte terminaron con victorias para el local, lo que convierte este partido en una oportunidad de revancha para las Águilas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por televisión o streaming.

Noticias del equipo y escuadras

En el América, Guillermo Almada prepara su once sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. El cuerpo técnico espera definir la alineación probable más cerca de la fecha del encuentro.

En el lado de Monterrey, Matías Almeyda también cuenta con el plantel disponible sin registros oficiales de lesionados ni suspendidos. La información se actualizará conforme se acerque el día del partido.

Forma

El CF América llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Necaxa por 4-2 en Liga MX. Antes de eso, el equipo igualó 2-2 con el CD Guadalajara y cayó 4-3 ante Cruz Azul. En total, el América marcó 12 goles y recibió 11 en ese tramo de cinco partidos.

Monterrey suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Los Rayados ganaron 1-0 ante Cruz Azul en Liga MX y empataron sin goles frente a Tigres, pero perdieron ante Atlante por 4-2 en su más reciente salida de liga. El equipo regiomontano anotó tres goles y encajó siete durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en el marco de la Leagues Cup en septiembre de 2026, con el América como local. En los cinco antecedentes directos disponibles, el balance favorece levemente al América, que acumula dos victorias frente a una de Monterrey, con dos empates. Los partidos entre ambos clubes han sido históricamente equilibrados, con goles repartidos en casi todos los encuentros.

Clasificación

En la tabla del Apertura, el CF América ocupa el primer lugar, mientras que Monterrey se sitúa en la décima posición. La diferencia de posiciones convierte este partido en un choque entre el líder del torneo y un equipo que necesita puntos para acercarse a la zona de clasificación directa.