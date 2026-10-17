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Liga MX - Jornada 12 17 oct 2026 - 19:07 Estadio Akron

Cómo ver CD Guadalajara vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Prime Video. Las opciones de transmisión disponibles se muestran a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CD Guadalajara recibe a Tigres en el Estadio Akron de Zapopan en un partido de Liga MX que llega en un momento importante de la temporada para ambos clubes.

Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, atraviesan un tramo irregular. El empate 1-1 ante Atlas en su último compromiso liguero frenó el ritmo de un equipo que había sumado dos victorias consecutivas antes de la derrota ante Querétaro FC. Milito necesita que su equipo recupere consistencia en casa.

Tigres llegan a Zapopan con la confianza de una victoria reciente. El triunfo 3-2 ante Toluca fue su segunda victoria seguida y marca el mejor momento de los de Guido Pizarro en las últimas semanas.

El duelo entre estos dos clubes siempre genera expectativa en el fútbol mexicano. Los antecedentes recientes muestran un dominio alternado que hace difícil anticipar un favorito claro.

Las opciones para ver este partido en directo se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara están dirigidos por Gabriel Milito. Por el momento no se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el equipo local, y cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

Tigres tienen al frente del banquillo a Guido Pizarro. Al igual que ocurre con Chivas, no hay información confirmada sobre ausencias en el equipo visitante, y las novedades se reflejarán conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CD Guadalajara presentan un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su encuentro más reciente fue el empate 1-1 ante Atlas. Antes de ese resultado, los rojiblancos habían perdido 0-2 ante Querétaro FC, aunque sumaron victorias ante Club Universidad Nacional (3-0) y Atletico de San Luis (0-3). En ese tramo de cinco partidos, Chivas marcaron seis goles y encajaron cinco.

Tigres acumulan dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros. El más reciente fue el triunfo 3-2 ante Toluca, que encadenaron con el 1-0 ante Puebla. Antes de esa racha positiva, cayeron 0-2 ante FC Juárez. En los cinco partidos, el equipo de Pizarro anotó cinco goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en Liga MX, con victoria de CD Guadalajara por 2-0 como local. Antes de ese resultado, Tigres se habían impuesto 3-1 y 4-1 en sus dos precedentes como anfitriones. En los últimos cinco duelos directos, cada equipo ha ganado en dos ocasiones y uno terminó en empate, con un total de 12 goles entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupan la cuarta posición, lo que los sitúa en la pelea directa por los puestos de privilegio. Tigres, en cambio, marchan decimoterceros y necesitan sumar para alejarse de la zona de riesgo.