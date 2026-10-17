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Cómo ver CD Guadalajara vs Tigres: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CD Guadalajara vs Tigres
CD Guadalajara
Tigres
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre CD Guadalajara y Tigres, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 12
Estadio Akron
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Cómo ver CD Guadalajara vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Prime Video. Las opciones de transmisión disponibles se muestran a continuación.

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CD Guadalajara recibe a Tigres en el Estadio Akron de Zapopan en un partido de Liga MX que llega en un momento importante de la temporada para ambos clubes.

Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, atraviesan un tramo irregular. El empate 1-1 ante Atlas en su último compromiso liguero frenó el ritmo de un equipo que había sumado dos victorias consecutivas antes de la derrota ante Querétaro FC. Milito necesita que su equipo recupere consistencia en casa.

Tigres llegan a Zapopan con la confianza de una victoria reciente. El triunfo 3-2 ante Toluca fue su segunda victoria seguida y marca el mejor momento de los de Guido Pizarro en las últimas semanas.

El duelo entre estos dos clubes siempre genera expectativa en el fútbol mexicano. Los antecedentes recientes muestran un dominio alternado que hace difícil anticipar un favorito claro.

Las opciones para ver este partido en directo se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra Tigres alineaciones probables

Manager

  • G. Milito

CD Guadalajara están dirigidos por Gabriel Milito. Por el momento no se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el equipo local, y cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

Tigres tienen al frente del banquillo a Guido Pizarro. Al igual que ocurre con Chivas, no hay información confirmada sobre ausencias en el equipo visitante, y las novedades se reflejarán conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CDG

CDG - Formulario

SAN
W0-3
CUN
W3-0
CFA
D2-2
QFC
L0-2
ATL
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

NEC
D1-1
MON
D0-0
JUA
L2-0
PUE
W1-0
TOL
W3-2
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

CD Guadalajara presentan un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su encuentro más reciente fue el empate 1-1 ante Atlas. Antes de ese resultado, los rojiblancos habían perdido 0-2 ante Querétaro FC, aunque sumaron victorias ante Club Universidad Nacional (3-0) y Atletico de San Luis (0-3). En ese tramo de cinco partidos, Chivas marcaron seis goles y encajaron cinco.

Tigres acumulan dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros. El más reciente fue el triunfo 3-2 ante Toluca, que encadenaron con el 1-0 ante Puebla. Antes de esa racha positiva, cayeron 0-2 ante FC Juárez. En los cinco partidos, el equipo de Pizarro anotó cinco goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CD GuadalajaraEmpateTigres
1
2
2
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
Tigres badge
Tigres
TIG
0
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
3
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
4
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
0
Tigres badge
Tigres
TIG
0
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en Liga MX, con victoria de CD Guadalajara por 2-0 como local. Antes de ese resultado, Tigres se habían impuesto 3-1 y 4-1 en sus dos precedentes como anfitriones. En los últimos cinco duelos directos, cada equipo ha ganado en dos ocasiones y uno terminó en empate, con un total de 12 goles entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
106312211+1121
D
W
D
L
W
2
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
3
TolucaTolucaTOL
116232515+1020
L
D
L
W
W
4
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
10622158+720
W
W
D
W
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
115421811+719
D
L
D
W
W
6
LeónLeónLEO
115331512+318
D
W
D
W
L
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
115242221+117
D
D
L
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
9
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
10
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
11
MonterreyMonterreyMON
104241715+214
D
L
W
D
L
12
PachucaPachucaPAC
113441814+413
D
L
D
W
W
13
TigresTigresTIG
113441315-213
W
W
L
D
D
14
Santos LagunaSantos LagunaSAN
114161216-413
W
W
W
W
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
113351520-512
L
W
W
L
L
16
AtlanteAtlanteATL
122551319-611
L
L
W
D
L
17
NecaxaNecaxaNEC
122371525-109
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
11119826-184
D
L
W
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupan la cuarta posición, lo que los sitúa en la pelea directa por los puestos de privilegio. Tigres, en cambio, marchan decimoterceros y necesitan sumar para alejarse de la zona de riesgo.

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