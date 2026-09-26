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Cómo ver CD Guadalajara vs Querétaro FC: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CD Guadalajara vs Querétaro FC
CD Guadalajara
Querétaro FC
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre CD Guadalajara y Querétaro FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 10
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Cómo ver CD Guadalajara vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Prime Video. Las opciones de transmisión se detallan a continuación.

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CD Guadalajara recibe a Querétaro FC en el Estadio Akron de Zapopan en un partido de la Liga MX Apertura con implicaciones directas en la tabla de posiciones.

Chivas llegan a este encuentro con buen ritmo. El equipo de Gabriel Milito acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo un triunfo 3-0 sobre Club Universidad Nacional y una victoria como visitante por el mismo marcador frente a Atlético de San Luis.

Sin embargo, su más reciente resultado fue un empate 2-2 ante CF América, lo que frenó levemente su impulso antes de recibir a los Gallos en casa.

Querétaro llega con una racha irregular pero con argumentos. El equipo dirigido por Esteban González suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con su resultado más reciente siendo un empate 1-1 ante León.

Los Gallos han demostrado solidez fuera de casa en tramos de la temporada, con triunfos ante Tijuana y Atlas que reflejan un equipo capaz de competir en cualquier escenario.

Ambos conjuntos tienen razones para buscar los tres puntos. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra Querétaro FC alineaciones probables

Manager

  • G. Milito

Gabriel Milito aún no ha confirmado el once titular de CD Guadalajara para este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el bando local de momento, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Esteban González tampoco ha dado a conocer la alineación prevista para Querétaro FC. Los Gallos no presentan bajas por lesión ni sanción en esta fase, aunque se esperan actualizaciones antes del partido.

Forma

CDG

CDG - Formulario

TIJ
W5-2
PAC
D1-1
SAN
W0-3
CUN
W3-0
CFA
D2-2
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
QFC

QFC - Formulario

CUN
D0-0
TOL
L1-2
ATL
W1-3
TIJ
W0-1
LEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

CD Guadalajara llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante CF América, mientras que antes de ese encuentro encadenaron victorias ante Club Universidad Nacional (3-0) y Atlético de San Luis (3-0 como visitante). En ese tramo, Chivas anotaron diez goles y recibieron cuatro.

Querétaro FC acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue el 1-1 ante León, precedido por una victoria 1-0 sobre Tijuana. Los Gallos también ganaron 3-1 de visita al Atlas, aunque cayeron 2-1 ante Toluca en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CD GuadalajaraEmpateQuerétaro FC
3
1
1
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
1
F
Liga MX
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
1
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
0
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
1
F
Liga MX
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
0
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
0
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en Liga MX, con victoria de CD Guadalajara por 2-1 como local. En los últimos cinco duelos directos, Guadalajara acumula tres victorias por una de Querétaro, con un empate 1-1 registrado en febrero de 2025. Los Gallos lograron su único triunfo en ese período el 23 de octubre de 2025, ganando 1-0 como locales.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
9612209+1119
L
W
W
W
W
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
9531178+918
D
W
W
D
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
8521178+917
D
L
W
W
W
4
AtlasAtlasATL
105231617-117
W
D
L
D
L
5
Cruz AzulCruz AzulCRU
95041615+115
L
W
W
W
L
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
8422118+314
D
W
W
L
D
7
LeónLeónLEO
94231210+214
D
W
L
D
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
94231413+114
L
D
L
W
L
9
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
94141614+213
L
W
D
L
L
11
PachucaPachucaPAC
93331510+512
D
W
W
D
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
93331213-112
D
L
W
L
D
13
AtlanteAtlanteATL
102531215-311
W
D
L
D
D
14
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
92341116-59
W
L
L
W
D
15
NecaxaNecaxaNEC
92251016-68
L
L
D
L
D
16
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
9216915-67
W
W
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara se sitúa segundo, mientras que Querétaro FC ocupa el sexto lugar. Chivas pelean por mantenerse en los puestos de privilegio, mientras que los Gallos buscan consolidar su lugar entre los ocho clasificados para la liguilla.

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