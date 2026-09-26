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Liga MX - Jornada 10 26 sept 2026 - 19:07 Estadio Akron

Cómo ver CD Guadalajara vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Prime Video. Las opciones de transmisión se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CD Guadalajara recibe a Querétaro FC en el Estadio Akron de Zapopan en un partido de la Liga MX Apertura con implicaciones directas en la tabla de posiciones.

Chivas llegan a este encuentro con buen ritmo. El equipo de Gabriel Milito acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo un triunfo 3-0 sobre Club Universidad Nacional y una victoria como visitante por el mismo marcador frente a Atlético de San Luis.

Sin embargo, su más reciente resultado fue un empate 2-2 ante CF América, lo que frenó levemente su impulso antes de recibir a los Gallos en casa.

Querétaro llega con una racha irregular pero con argumentos. El equipo dirigido por Esteban González suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con su resultado más reciente siendo un empate 1-1 ante León.

Los Gallos han demostrado solidez fuera de casa en tramos de la temporada, con triunfos ante Tijuana y Atlas que reflejan un equipo capaz de competir en cualquier escenario.

Ambos conjuntos tienen razones para buscar los tres puntos. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Gabriel Milito aún no ha confirmado el once titular de CD Guadalajara para este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el bando local de momento, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Esteban González tampoco ha dado a conocer la alineación prevista para Querétaro FC. Los Gallos no presentan bajas por lesión ni sanción en esta fase, aunque se esperan actualizaciones antes del partido.

Forma

CD Guadalajara llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante CF América, mientras que antes de ese encuentro encadenaron victorias ante Club Universidad Nacional (3-0) y Atlético de San Luis (3-0 como visitante). En ese tramo, Chivas anotaron diez goles y recibieron cuatro.

Querétaro FC acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue el 1-1 ante León, precedido por una victoria 1-0 sobre Tijuana. Los Gallos también ganaron 3-1 de visita al Atlas, aunque cayeron 2-1 ante Toluca en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en Liga MX, con victoria de CD Guadalajara por 2-1 como local. En los últimos cinco duelos directos, Guadalajara acumula tres victorias por una de Querétaro, con un empate 1-1 registrado en febrero de 2025. Los Gallos lograron su único triunfo en ese período el 23 de octubre de 2025, ganando 1-0 como locales.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara se sitúa segundo, mientras que Querétaro FC ocupa el sexto lugar. Chivas pelean por mantenerse en los puestos de privilegio, mientras que los Gallos buscan consolidar su lugar entre los ocho clasificados para la liguilla.