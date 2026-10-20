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Liga MX - Jornada 13 20 oct 2026 - 20:07 Estadio Akron

Cómo ver CD Guadalajara vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CD Guadalajara y Necaxa se puede ver en directo a través de Prime Video. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CD Guadalajara recibe a Necaxa en el Estadio Akron de Zapopan en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos clubes en momentos muy distintos de la temporada.

Las Chivas de Gabriel Milito llegan a este partido desde una posición cómoda en la tabla, aunque su racha reciente no ha sido del todo consistente. Un empate ante Tigres en su último compromiso deja al equipo con sensaciones mixtas de cara a este encuentro en casa.

Necaxa, dirigido por Juan Reynoso, atraviesa un tramo complicado. Los Rayos llegan al Akron tras una derrota ante Atlas y acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, lo que los mantiene en la parte baja de la clasificación con una necesidad urgente de puntos.

El contraste entre ambos equipos es evidente: Chivas pelea por consolidarse en la zona de clasificación directa, mientras que Necaxa busca despegarse de los puestos de descenso antes de que la situación se complique aún más.

El historial reciente entre estos dos clubes ha sido parejo, con resultados que han ido en ambas direcciones en los últimos años. Sin embargo, la diferencia de momento actual hace de este partido algo más que un simple trámite para el visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido de Liga MX en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Gabriel Milito no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en la plantilla de CD Guadalajara de cara a este partido. El técnico argentino podrá contar con todos sus efectivos disponibles, aunque la alineación titular se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Juan Reynoso tampoco registra ausencias confirmadas en Necaxa en este momento. Cualquier novedad sobre el estado del plantel de Los Rayos se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

CD Guadalajara suma en sus últimos cinco partidos de Liga MX una victoria, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Tigres, y antes de eso igualaron 1-1 con Atlas. La única derrota de este tramo llegó ante Querétaro FC por 0-2. Las Chivas anotaron ocho goles y encajaron seis en ese período.

Necaxa presenta un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante Atlas, y antes de eso empataron 3-3 con Pachuca. Los Rayos también cayeron ante CF América (2-4), Atlético de San Luis (1-3 en contra) y Puebla (0-1). En ese tramo anotaron ocho goles y recibieron once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Liga MX, cuando el partido entre Necaxa como local y CD Guadalajara terminó 0-0. En los últimos cinco duelos directos, CD Guadalajara acumula dos victorias frente a una de Necaxa, con dos encuentros que acabaron en empate. Entre los cinco partidos se han producido un total de diez goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupa el cuarto puesto, lo que los sitúa dentro de las posiciones de clasificación directa y los obliga a no ceder terreno. Necaxa, en cambio, se encuentra en el decimoséptimo lugar, una posición que los coloca en zona de descenso y que convierte este partido en una cita de máxima urgencia para Los Rayos.