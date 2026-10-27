Donde ver Bournemouth vs Aston Villa hoy: previa del partido, canales de TV, streaming en vivo, alineación y más

Bournemouth recibe a Aston Villa en el Vitality Stadium en un duelo de la Carabao Cup que enfrenta a dos equipos con momentos muy distintos en sus calendarios respectivos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Carabao Cup - Jornada 4 28 oct 2026 - 15:45 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Aston Villa en vivo

El partido entre Bournemouth y Aston Villa en la Carabao Cup se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte ningún detalle del encuentro en el Vitality Stadium.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Los Cherries llegan en un estado de forma extraordinario. El equipo de Marco Rose viene de golear 3-0 al Manchester United en la Premier League el pasado domingo, resultado que prolongó una racha de cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Aston Villa, por su parte, aterriza en Bournemouth con una confianza notable. El conjunto dirigido por Unai Emery derrotó al Manchester City 2-1 el fin de semana y acumula cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, incluyendo un contundente 6-0 ante el Fenerbahce en la Liga de Campeones.

El choque en el Vitality Stadium promete ser intenso. Bournemouth buscará aprovechar la inercia de sus resultados recientes, mientras que Villa intentará demostrar que su buen momento no se limita a la competición europea.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el entrenador del Bournemouth, Marco Rose, no ha facilitado información sobre su once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que se añadan más detalles conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado visitante, Unai Emery tampoco ha confirmado su alineación prevista ni ha desvelado el estado de su plantilla en cuanto a lesionados o sancionados. La información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Bournemouth llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con doce goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 sobre el Manchester United en la Premier League, y previamente habían goleado 3-0 al AC Milán en la Europa League. La única derrota en ese período fue una caída por 5-1 ante el Chelsea.

Aston Villa presenta un rendimiento igualmente sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sumando catorce goles marcados y cuatro encajados. El equipo de Emery ganó más recientemente al Manchester City por 2-1 en la Premier League, y antes había aplastado al Fenerbahce por 6-0 en la Liga de Campeones. El único punto que se les escapó fue el empate 2-2 ante el Brentford.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Premier League, disputado el 7 de febrero de 2026 en el Vitality Stadium, terminó con empate a uno. En los cinco últimos precedentes entre Bournemouth y Aston Villa, el balance refleja tres victorias para Villa, un empate y una victoria para los Cherries, con Villa marcando diez goles y Bournemouth cinco en ese período.