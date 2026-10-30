Dónde ver Barcelona vs Alavés: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Barcelona recibe al Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto blaugrana. Hansi Flick necesita una respuesta contundente de su equipo tras una semana que ha puesto a prueba la solidez del vestuario. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Alavés en directo

El Barcelona vs Alavés se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes. Los suscriptores de ESPN Deportes pueden acceder al partido mediante Fubo, que permite ver el canal en streaming.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Los de Flick acumulan dos derrotas consecutivas que han sacudido su arranque de temporada. Primero cayeron ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y después perdieron el Clásico ante el Real Madrid por 2-1, resultado que ha reducido su ventaja en la cima de la tabla. A pesar de todo, el Barcelona sigue líder de Primera División, aunque con el aliento de sus perseguidores cada vez más cerca.

Para hacer frente a esta racha, el club organizó una barbacoa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, una iniciativa liderada por el propio Raphinha y Rodri con el objetivo de reforzar la unidad del grupo. La idea era clara: asumir los tropiezos de forma colectiva y reactivar el espíritu que llevó al equipo a ganar sus primeros once partidos de la temporada.

El Alavés llega a Barcelona en un estado de forma irregular. El equipo de Quique Sánchez Flores ha sumado apenas un punto en sus últimos tres partidos de liga, con derrotas ante el Celta Vigo y el Atlético de Madrid, y un empate frente al Málaga. Los vitorianos ocupan la séptima posición en la tabla y buscarán aprovechar cualquier fallo defensivo de un Barça mermado por las bajas.

Flick afronta el partido con una lista de lesionados preocupante en defensa. Eric García y Andreas Christensen siguen sin estar disponibles, Jules Kounde está en una carrera contrarreloj para llegar, y a ellos se suman las ausencias de Roony Bardghji, Dani Olmo y Xavi Espart. El técnico alemán tendrá que ingeniárselas para mantener la solidez atrás con los recursos disponibles.

El partido llega además con la sombra del viaje de Raphinha a Singapur para los amistosos de Brasil planeando sobre el Camp Nou. Flick ha reconocido su preocupación por la carga física que supondrá el desplazamiento de más de 22.000 kilómetros para su capitán, aunque admite que no puede hacer nada al respecto.

Alineación titular

Flick tiene previsto alinear a Joan García bajo palos, con una defensa formada por João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. En el centro del campo apuntan Rodri y Pedri, mientras que el ataque contaría con Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin López y Raphinha. Las bajas en el bando local son numerosas: Roony Bardghji, Eric García, Jules Kounde, Dani Olmo, Andreas Christensen y Xavi Espart están todos en la enfermería y no estarán disponibles para este partido.

El Alavés de Quique Sánchez Flores apunta a un once con Antonio Sivera en la portería, una línea defensiva compuesta por Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini y Pablo Ibáñez, y un centro del campo con Carles Aleñá, Antonio Blanco y Ángel Pérez. En ataque, Abderrahman Rebbach, Lucas Boyé y Antonio Martínez serían los elegidos. Los visitantes llegan con Facundo Garcés y Mikel Rodríguez en el apartado de bajas.

Forma

El Barcelona llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El tropiezo más reciente fue la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en Primera División, que se sumó a la caída ante el PSG en la Liga de Campeones por 4-2. En el lado positivo, los blaugranas golearon al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1, lo que refleja una capacidad goleadora notable cuando el equipo está en su mejor versión. En total, el Barça ha marcado 15 goles y encajado 7 en esos cinco partidos.

El Alavés presenta un registro de una derrota, dos empates y dos victorias en sus últimos cinco compromisos, aunque sus dos triunfos quedan ya algo alejados en el tiempo. El equipo más reciente llegó a un empate a uno ante el Málaga, y antes perdió ante el Celta Vigo por 2-1. Los de Sánchez Flores han marcado 5 goles y encajado 5 en ese tramo, lo que evidencia una fragilidad defensiva que el Barcelona querrá aprovechar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de mayo de 2026, cuando el Alavés se impuso por 1-0 en casa en Primera División, un resultado que rompió la tendencia favorable al Barcelona en los enfrentamientos directos. En los cinco últimos choques entre ambos, el Barcelona acumula tres victorias, incluyendo un 3-1 en el Camp Nou en noviembre de 2025 y un contundente 3-0 en Vitoria en octubre de 2024, mientras que el Alavés ha ganado en dos ocasiones. El historial reciente refleja una serie competida, aunque con claro dominio blaugrana en términos globales.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Alavés se sitúa en el séptimo puesto.