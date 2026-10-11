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Liga MX - Jornada 11 11 oct 2026 - 19:00 Estadio Alfonso Lastras

Cómo ver Atletico de San Luis vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y Santos Laguna podrá seguirse a través de VIX vía Prime Video, Disney+ y ESPN Deportes. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí será el escenario de un duelo de Liga MX entre Atlético de San Luis y Santos Laguna, dos equipos que llegan al encuentro con necesidades urgentes de puntos en el Apertura 2026.

Los Rojiblancos, dirigidos por Diego Mejia, atraviesan un momento irregular. Vienen de dos victorias consecutivas ante Club Universidad Nacional y Necaxa, pero esas buenas actuaciones quedaron opacadas por derrotas previas ante León y Chivas de Guadalajara. El equipo local sabe que su continuidad en la pelea por la clasificación depende de sumar en casa.

Santos Laguna llega a San Luis Potosí en un estado de forma notable. Los Guerreros, bajo las órdenes de Renato Paiva, han ganado tres de sus últimos cinco partidos y no conocen la derrota en sus dos compromisos más recientes. La solidez mostrada en los últimos encuentros los convierte en un rival incómodo para cualquier equipo en este torneo.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a los visitantes en términos de goles y resultados fuera de casa, aunque el factor local siempre tiene peso en la Liga MX. Atlético de San Luis buscará aprovechar su estadio para revertir una dinámica que no le ha sido favorable en los últimos enfrentamientos directos.

Con ambos equipos en la zona baja de la tabla, los tres puntos en disputa tienen un valor especial. Este es un partido que ninguno de los dos puede permitirse perder si quiere mantenerse con opciones reales en el Apertura.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Mejia dirige al Atlético de San Luis para este compromiso. Por el momento no se dispone de información confirmada sobre alineación probable, bajas por lesión ni sanciones en el equipo local, por lo que se irán actualizando los datos a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Renato Paiva estará al frente de Santos Laguna. Al igual que con el equipo local, no hay información disponible sobre convocatoria, lesionados ni suspendidos en el conjunto de Los Guerreros, y cualquier novedad se añadirá conforme se confirme.

Forma

Atlético de San Luis suma un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria ante Club Universidad Nacional por 2-3, mientras que antes habían derrotado a Necaxa por 3-1. En el lado negativo, cayeron ante León por 0-2 y ante CD Guadalajara por 0-3. En total, el equipo local ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese período.

Santos Laguna llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Guerreros vencieron más recientemente a Pachuca por 1-0 y antes habían remontado ante Toluca para ganar 2-3. Su único tropiezo fue una derrota por 0-1 ante Cruz Azul. En conjunto, Santos ha anotado seis goles y recibido dos, mostrando solidez defensiva en este tramo del torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en la Liga MX, con Atlético de San Luis como local y victoria por 2-0. En los cinco últimos duelos directos, los de San Luis Potosí han ganado tres veces frente a dos de Santos Laguna, con un balance de goles de 12 a favor del conjunto local y 8 para Los Guerreros. Los resultados han tendido a ser abultados, con pocas igualadas entre ambos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Atlético de San Luis ocupa la posición 14 y Santos Laguna la 16, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación y fuera de los puestos de liguilla. Para los dos, este partido es una oportunidad directa de escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso.