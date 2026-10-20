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Liga MX - Jornada 13 20 oct 2026 - 21:00 Estadio Alfonso Lastras

Cómo ver Atletico de San Luis vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y Querétaro FC se puede ver en vivo a través de las plataformas disponibles que se listan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlético de San Luis recibe a Querétaro FC en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX con motivaciones muy distintas en cada vestuario.

Los Rojiblancos de Diego Mejia atraviesan un momento irregular. Su más reciente resultado fue un empate 1-1 ante Toluca, pero antes de eso cayeron 1-2 frente a Santos Laguna. Con una posición en la tabla que los mantiene en la zona baja, San Luis necesita sumar de manera urgente.

Los Gallos Blancos de Esteban González llegan con otra cara. Querétaro viene de una contundente derrota 5-0 ante Santos Laguna en su último compromiso, un resultado que rompe con la buena racha que traían. Antes de ese tropiezo, habían vencido al Atlante 2-0 y al CD Guadalajara como visitantes.

Pese al golpe recibido en la jornada pasada, Querétaro mantiene una posición en la tabla que los sitúa entre los equipos con aspiraciones de Liguilla, lo que convierte este partido en una oportunidad para recuperar terreno.

Para San Luis, jugar en casa ante un rival que llega golpeado es exactamente el escenario que necesitan. Mejia buscará que el Estadio Alfonso Lastras sea un factor determinante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Mejia no ha reportado lesionados ni suspendidos de cara a este partido, y el técnico de San Luis no ha confirmado alineación probable. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el lado visitante, Esteban González tampoco ha dado a conocer bajas por lesión o sanción, ni ha adelantado su once inicial. La información se completará conforme se acerque el pitazo inicial.

Forma

Atlético de San Luis llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Toluca, mientras que una de sus victorias más destacadas fue el triunfo 2-3 sobre Club Universidad Nacional. Los Rojiblancos anotaron ocho goles y recibieron nueve en ese tramo, lo que refleja una línea defensiva que ha sufrido.

Querétaro FC suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue la derrota 5-0 ante Santos Laguna, su peor resultado del período. Antes de esa caída, los Gallos habían vencido al Atlante 2-0 y al CD Guadalajara como visitantes. En total, anotaron ocho goles y concedieron siete en esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Atlético de San Luis venció a Querétaro FC 3-0 en el Estadio Alfonso Lastras. En los últimos cinco enfrentamientos directos, San Luis ha dominado la serie de forma clara, con tres victorias por dos de Querétaro, incluyendo un contundente 4-0 en agosto de 2024. Los Gallos han tenido más fortuna cuando juegan en casa, pero el historial reciente favorece a los locales en esta ocasión.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Atlético de San Luis ocupa la posición 15, lo que los mantiene en una situación comprometida en la parte baja y con la necesidad urgente de puntos para alejarse del peligro. Querétaro FC, por su parte, se ubica sexto, todavía con opciones reales de clasificar a la Liguilla si mantienen su nivel.