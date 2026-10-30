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Cómo ver Atletico de San Luis vs Atlas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atletico de San Luis vs Atlas
Atletico de San Luis
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Atletico de San Luis y Atlas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 15
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Cómo ver Atletico de San Luis vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver Atlético de San Luis vs Atlas en vivo se detallan a continuación.

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Atlético de San Luis recibe a Atlas en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Diego Mejia ha logrado estabilizar al equipo local tras un tramo irregular. Los Rojiblancos vienen de dos victorias consecutivas y llegan a este partido con confianza renovada, buscando consolidar su posición en la tabla.

Hernán Crespo, por su parte, dirige a un Atlas que atraviesa un momento de buen fútbol. Los Rojinegros se ubican en la zona de clasificación y tienen la oportunidad de presionar a los equipos que los preceden con una victoria en territorio potosino.

El duelo entre estos dos clubes tiene peso propio dentro del calendario del Apertura. Ambos lados llegan con argumentos para ganar, lo que hace de este un partido con implicaciones directas en la pelea por los puestos de liguilla.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atletico de San Luis contra Atlas alineaciones probables

Manager

  • D. Mejia

Diego Mejia no ha confirmado alineación probable para Atlético de San Luis de cara a este partido, y no hay bajas por lesión o suspensión registradas en el plantel local. La información del equipo se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Hernán Crespo tampoco ha dado a conocer el once titular de Atlas, y el club visitante no reporta ausencias confirmadas por lesión ni sanción en este momento. Las novedades del equipo se irán añadiendo a medida que estén disponibles.

Forma

SAN

SAN - Formulario

CUN
W2-3
SAN
L1-2
TOL
D1-1
QFC
W2-1
ATL
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATL

ATL - Formulario

TIJ
W2-3
CDG
D1-1
NEC
W0-2
CFA
L2-5
PUE
W4-3
Gol marcado (encajado)
12/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Atlético de San Luis llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio, y también sumaron un triunfo ante Querétaro FC por 2-1. La única derrota en ese tramo llegó contra Santos Laguna por 1-2. Los potosinos anotaron nueve goles y recibieron seis en esas cinco jornadas.

Atlas acumula tres victorias, un empate y una derrota en su último quinteto de partidos ligueros. Su encuentro más reciente terminó con una victoria ante Puebla por 4-3, mientras que antes habían caído 2-5 frente a CF América. Los Rojinegros también registraron triunfos ante Necaxa y Tijuana durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atletico de San LuisEmpateAtlas
2
0
3
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
3
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
2
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
2
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
3
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
2
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El duelo más reciente entre estos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Atlas venció 3-2 a Atlético de San Luis en partido de Liga MX. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Atlas ha ganado en cuatro ocasiones frente a una victoria de Atlético de San Luis, con un total de dieciséis goles repartidos entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
148423419+1528
D
L
W
W
D
2
Cruz AzulCruz AzulCRU
148243223+926
W
W
W
D
D
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
147522112+926
W
W
D
D
L
4
AtlasAtlasATL
147342526-124
W
L
W
D
W
5
TolucaTolucaTOL
146532919+1023
D
D
D
L
D
6
LeónLeónLEO
146442118+322
D
W
L
D
W
7
TijuanaTijuanaTIJ
145632218+421
D
W
D
D
D
8
MonterreyMonterreyMON
136252318+520
L
W
W
D
L
9
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
136251718-120
L
L
L
W
W
10
Santos LagunaSantos LagunaSAN
146172020019
L
W
W
W
W
11
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
144552023-317
D
L
W
D
L
13
PachucaPachucaPAC
144462219+316
W
L
L
D
L
14
PueblaPueblaPUE
144461621-516
L
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
143651519-415
D
L
D
W
W
16
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Atlético de San Luis ocupa la undécima posición mientras que Atlas se sitúa cuarto, dentro de los puestos de clasificación directa para la liguilla. Los locales necesitan puntos para acortar distancias con la zona de playoffs, mientras que los visitantes buscan mantener su lugar entre los mejores del torneo.

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