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Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver el Atlético Madrid vs Deportivo de A Coruña están disponibles a continuación.

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El Atlético Madrid recibe al Deportivo de A Coruña en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Diego Simeone llega a este encuentro con su equipo instalado en la segunda posición de LaLiga, respaldado por una racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato doméstico. El conjunto rojiblanco viene de superar al Espanyol por 0-1 fuera de casa y de ganar el derbi madrileño al Real Madrid por 2-1, lo que confirma que el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

En Europa, sin embargo, la semana ha dejado un sabor agridulce. Los de Simeone igualaron 1-1 en Stuttgart en la Liga de Campeones, un resultado que frena la racha de victorias pero que, con diez hombres sobre el campo, puede leerse como un punto de carácter. Julian Alvarez fue el autor del tanto que rescató el empate, poniendo fin a seis meses sin marcar.

El Deportivo de A Coruña llega en una posición más discreta en la tabla, noveno en la clasificación, con una forma reciente irregular. Antonio Hidalgo ha visto a su equipo perder ante la Real Sociedad por 3-2 y caer también ante el Sevilla, aunque sumó un punto en Levante en su último desplazamiento liguero.

Las bajas condicionarán el planteamiento visitante. El Deportivo arrastra una lista de ausencias notable, entre las que destaca Pierre-Emerick Aubameyang, lo que limita las opciones ofensivas de Hidalgo de cara a un partido ante uno de los mejores defensas de la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no podrá contar con Koke ni con Cristian Romero para este partido. El técnico argentino tiene previsto alinear un once con Jan Oblak bajo palos, una defensa formada por Robin Le Normand, Daniel Martínez, Marc Pubill y David Hancko, y un centro del campo en el que Pablo Barrios y Morten Hjulmand acompañarán a Giuliano Simeone y Kang-In Lee. En ataque, Ademola Lookman y Jonathan David apuntan a la titularidad.

El Deportivo de A Coruña llega con una lista de bajas considerable: Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede y Yeremay Hernández están todos descartados. Antonio Hidalgo tiene previsto salir con Leo Román en portería y un once en el que Diego Villares y Mario Soriano formarán el eje del mediocampo, con Bil Nsongo y Jonathan Asp como referentes ofensivos.

Forma

El Atlético Madrid presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La racha incluye triunfos ante el Manchester United por 2-0 en Champions League, ante el Alavés por 2-1 y ante el Real Madrid por 2-1 en LaLiga, además del 0-1 ante el Espanyol. El empate más reciente llegó en Stuttgart (1-1) en la jornada europea. En total, el equipo ha anotado siete goles y encajado tres en ese periodo.

El Deportivo de A Coruña acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 en Levante, mientras que la derrota más abultada llegó ante el FC Oporto por 3-1 en un amistoso. En los partidos de liga, los gallegos han marcado cinco goles y encajado seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de enero de 2026 en Copa del Rey, con victoria del Atlético Madrid por 0-1 en el campo del Deportivo. En los cinco últimos cruces registrados entre ambos conjuntos, el Atlético acumula cuatro victorias por un empate, sin que el Deportivo haya logrado ganar en ninguno de esos encuentros.

Clasificación

En Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en la pelea directa por el título liguero. El Deportivo de A Coruña es noveno, en zona de mitad de tabla, a distancia considerable de los puestos europeos.