Cómo ver Atlas vs Puebla: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Atlas recibe a Puebla en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un partido de la fase regular del Apertura 2026 de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos equipos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 14 25 oct 2026 - 19:00 Estadio Jalisco

Cómo ver Atlas vs Puebla en vivo

El partido Atlas vs Puebla del Apertura 2026 de Liga MX está disponible para ver en directo.

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Acerca del encuentro

Hernan Crespo dirige a un Atlas que atraviesa un momento irregular. Los Rojinegros vienen de caer 5-2 ante CF América en su último compromiso liguero, un resultado que frena el impulso que habían logrado con victorias previas ante Necaxa y Tijuana.

Por su parte, Gerardo Espinoza lleva a Puebla a Guadalajara con la necesidad de sumar puntos. La Franja no ha ganado en sus últimas cinco jornadas de Liga MX, acumulando tres empates y dos derrotas, incluida una caída 4-1 ante Monterrey en su más reciente salida.

El historial entre estos clubes favorece a Atlas en el Jalisco. Los Rojinegros han ganado los dos últimos encuentros disputados en casa ante Puebla, y en el más reciente de todos, celebrado en enero de 2026, se impusieron por 1-0.

Atlas ocupa la sexta posición del Apertura, dentro de la zona de Liguilla, mientras que Puebla se encuentra en el decimotercer lugar, fuera de los puestos de playoff. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Hernan Crespo no ha confirmado su once inicial para Atlas de cara a este partido. No hay lesiones ni sanciones oficialmente registradas para el equipo local, y se esperan novedades sobre la convocatoria más cerca del pitido inicial.

Por parte de Puebla, el técnico Gerardo Espinoza tampoco ha anunciado su alineación prevista. Tampoco se han confirmado bajas por lesión o suspensión en el conjunto visitante, y cualquier actualización sobre el equipo se añadirá antes del partido.

Forma

Atlas llega a este encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante CF América, aunque en ese mismo tramo también sumaron una victoria 2-0 sobre Necaxa. Los Rojinegros han marcado nueve goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Puebla presenta un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en su última racha de cinco jornadas ligueras. El equipo de Espinoza cayó 4-1 ante Monterrey en su más reciente partido, y antes de eso igualó 0-0 con Tijuana. La Franja ha anotado cuatro goles y recibido siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 10 de enero de 2026 en Liga MX, con Atlas imponiéndose 1-0 como local en el Estadio Jalisco. Revisando los últimos cinco precedentes directos, Atlas ha ganado en tres ocasiones y Puebla en ninguna, con un empate entre ambos, acumulando un total de doce goles en esos cinco duelos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Atlas ocupa la sexta posición y se mantiene dentro de la zona de Liguilla, mientras que Puebla se sitúa en el decimotercer lugar, con la necesidad urgente de recortar distancias para entrar en la pelea por los puestos de playoff.