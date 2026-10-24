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Cómo ver Atlas vs Puebla: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Atlas vs Puebla
Atlas
Puebla
Liga MX

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Atlas y Puebla. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Atlas recibe a Puebla en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un partido de la fase regular del Apertura 2026 de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos equipos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga MX - Jornada 14
Estadio Jalisco
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Cómo ver Atlas vs Puebla en vivo

El partido Atlas vs Puebla del Apertura 2026 de Liga MX está disponible para ver en directo.

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Acerca del encuentro

Hernan Crespo dirige a un Atlas que atraviesa un momento irregular. Los Rojinegros vienen de caer 5-2 ante CF América en su último compromiso liguero, un resultado que frena el impulso que habían logrado con victorias previas ante Necaxa y Tijuana.

Por su parte, Gerardo Espinoza lleva a Puebla a Guadalajara con la necesidad de sumar puntos. La Franja no ha ganado en sus últimas cinco jornadas de Liga MX, acumulando tres empates y dos derrotas, incluida una caída 4-1 ante Monterrey en su más reciente salida.

El historial entre estos clubes favorece a Atlas en el Jalisco. Los Rojinegros han ganado los dos últimos encuentros disputados en casa ante Puebla, y en el más reciente de todos, celebrado en enero de 2026, se impusieron por 1-0.

Atlas ocupa la sexta posición del Apertura, dentro de la zona de Liguilla, mientras que Puebla se encuentra en el decimotercer lugar, fuera de los puestos de playoff. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Atlas contra Puebla alineaciones probables

Manager

  • H. Crespo

Hernan Crespo no ha confirmado su once inicial para Atlas de cara a este partido. No hay lesiones ni sanciones oficialmente registradas para el equipo local, y se esperan novedades sobre la convocatoria más cerca del pitido inicial.

Por parte de Puebla, el técnico Gerardo Espinoza tampoco ha anunciado su alineación prevista. Tampoco se han confirmado bajas por lesión o suspensión en el conjunto visitante, y cualquier actualización sobre el equipo se añadirá antes del partido.

Forma

ATL

ATL - Formulario

CUN
D1-1
TIJ
W2-3
CDG
D1-1
NEC
W0-2
CFA
L2-5
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PUE

PUE - Formulario

ATL
D1-1
TIG
L1-0
LEO
D1-1
TIJ
D0-0
MON
L1-4
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Atlas llega a este encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante CF América, aunque en ese mismo tramo también sumaron una victoria 2-0 sobre Necaxa. Los Rojinegros han marcado nueve goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Puebla presenta un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en su última racha de cinco jornadas ligueras. El equipo de Espinoza cayó 4-1 ante Monterrey en su más reciente partido, y antes de eso igualó 0-0 con Tijuana. La Franja ha anotado cuatro goles y recibido siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpatePuebla
4
1
0
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
1
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
2
Atlas badge
Atlas
ATL
3
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
3
Puebla badge
Puebla
PUE
2
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
1
Atlas badge
Atlas
ATL
2
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
2
Atlas badge
Atlas
ATL
2
F
11Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 10 de enero de 2026 en Liga MX, con Atlas imponiéndose 1-0 como local en el Estadio Jalisco. Revisando los últimos cinco precedentes directos, Atlas ha ganado en tres ocasiones y Puebla en ninguna, con un empate entre ambos, acumulando un total de doce goles en esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
128313216+1627
W
W
D
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
137242922+723
W
W
D
D
L
4
TolucaTolucaTOL
136432818+1022
D
D
L
D
L
5
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
6
AtlasAtlasATL
136342123-221
L
W
D
W
D
7
MonterreyMonterreyMON
126242317+620
W
W
D
L
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
136161916+319
W
W
W
W
W
10
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
11
TijuanaTijuanaTIJ
124531716+117
D
D
D
L
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
134451922-316
L
W
D
L
D
13
PueblaPueblaPUE
134451317-416
L
D
D
L
D
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
16
PachucaPachucaPAC
133462018+213
L
L
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Atlas ocupa la sexta posición y se mantiene dentro de la zona de Liguilla, mientras que Puebla se sitúa en el decimotercer lugar, con la necesidad urgente de recortar distancias para entrar en la pelea por los puestos de playoff.

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