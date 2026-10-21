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Cómo ver Atlas vs CF América: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlas vs CF América
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlas y CF América, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
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Cómo ver Atlas vs CF América en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlas y CF América se puede ver en vivo a través de VIX, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro.

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Atlas recibe a CF América en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos de los equipos con mejor rendimiento del torneo. Hernan Crespo dirige a los Rojinegros en casa, con la oportunidad de afirmar su posición en la tabla ante el líder del campeonato.

Atlas llega a este partido con una racha reciente que genera confianza. Los de Crespo vienen de golear 2-0 a Necaxa en su último compromiso de liga, resultado que refuerza su solidez como locales y consolida su candidatura a la Liguilla.

CF América, dirigido por Guillermo Almada, llega a Guadalajara como el equipo más regular del Apertura. Los Águilas encabezan la clasificación general y vienen de una abultada victoria 5-3 ante León, lo que demuestra su capacidad ofensiva incluso en campos complicados.

El historial reciente entre ambos clubes no deja un favorito claro. La última vez que se enfrentaron en el Estadio Jalisco, Atlas se llevó la victoria, lo que añade un trasfondo de rivalidad al encuentro de este miércoles.

Para América, mantener el liderato frente a un rival directo es la máxima prioridad. Para Atlas, una victoria en casa supondría un mensaje contundente de sus aspiraciones en el tramo decisivo del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Atlas vs CF América en vivo, incluyendo canales de televisión y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra CF América alineaciones probables

Manager

  • H. Crespo

Hernan Crespo no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en el plantel del Atlas de cara a este partido. Cualquier novedad sobre la convocatoria se actualizará antes del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Guillermo Almada tampoco registra ausencias confirmadas en CF América en este momento. La información sobre el once probable se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

ATL

ATL - Formulario

TOL
L5-2
CUN
D1-1
TIJ
W2-3
CDG
D1-1
NEC
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CFA

CFA - Formulario

CRU
L4-3
CDG
D2-2
NEC
W2-4
MON
D1-1
LEO
W3-5
Gol marcado (encajado)
15/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlas acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Necaxa, y antes de eso igualaron 1-1 con CD Guadalajara. Los Rojinegros también se impusieron 3-2 en Tijuana y empataron 1-1 con Club Universidad Nacional, con su única derrota llegando ante Toluca por 2-5. En ese período, el equipo marcó nueve goles y encajó diez.

CF América presenta tres victorias, una derrota y un empate en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más reciente fue una goleada 5-3 en el campo del León, precedida por un empate 1-1 ante Monterrey. Los Águilas también vencieron 4-2 al Necaxa y empataron 2-2 con CD Guadalajara, con su única derrota ante Cruz Azul por 3-4. En ese tramo, América anotó quince goles y recibió once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpateCF América
1
0
4
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
0
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
CF América badge
CF América
CFA
4
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
1
CF América badge
CF América
CFA
3
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
3
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Leagues Cup
CF América badge
CF América
CFA
2
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
5Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre Atlas y CF América tuvo lugar el 26 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Atlas venció 1-0 a América jugando como visitante en el estadio del rival. En los últimos cinco duelos directos, CF América ha ganado tres veces y Atlas en una ocasión, con un partido adicional que también terminó con victoria americana, según el registro disponible. Los encuentros entre ambos han producido un total de dieciséis goles en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
4
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
5
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, CF América ocupa el primer puesto como líder indiscutible del torneo, mientras que Atlas se sitúa en la quinta posición, dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla. El partido enfrenta así al equipo que marca el ritmo del campeonato con uno de sus principales perseguidores.

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