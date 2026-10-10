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Liga MX - Jornada 11 10 oct 2026 - 21:00 Estadio Jalisco

Cómo ver Atlas vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Atlas vs Chivas se podrá seguir en México a través de Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. A continuación encontrarás los canales disponibles para no perderte el Clásico Tapatío.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Jalisco será el escenario del Clásico Tapatío cuando Atlas reciba a CD Guadalajara en un partido de Liga MX que enfrenta a los dos clubes más representativos de Guadalajara.

Atlas llega al partido con una racha irregular. Los Rojinegros, dirigidos por Hernán Crespo, encadenaron una victoria ante Tijuana y un empate frente a Club Universidad Nacional, pero antes cayeron goleados 5-2 ante Toluca. El equipo busca estabilidad en su juego y aprovechar la ventaja de jugar en casa.

Chivas, por su parte, atraviesa un momento de altibajos bajo las órdenes de Gabriel Milito. El equipo rojiblanco viene de perder ante Querétaro FC, aunque antes había conseguido un empate ante CF América y una contundente victoria 3-0 sobre Club Universidad Nacional. El conjunto tapatío tiene margen para mejorar.

En la tabla del Apertura, Chivas ocupa una posición más cómoda que su rival, lo que añade un matiz competitivo al encuentro más allá del orgullo local.

El historial reciente entre ambos equipos es parejo y apasionante, con resultados que han ido en todas las direcciones. Quien quiera disfrutar del duelo, a continuación encontrará toda la información sobre cómo verlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Hernán Crespo dirige a Atlas sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que haya novedades más cerca de la hora del partido.

En el bando visitante, Gabriel Milito tampoco cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos en la plantilla de Chivas. La alineación probable se dará a conocer próxima al inicio del encuentro.

Forma

Atlas llega al Clásico con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante Tijuana, aunque antes de eso encajaron una abultada derrota 5-2 frente a Toluca. En esos cinco encuentros, los Rojinegros marcaron ocho goles y recibieron nueve.

Chivas presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en su último quinteto de partidos. La derrota más reciente llegó ante Querétaro FC por 0-2, pero el equipo de Milito también goleó 3-0 al Club Universidad Nacional y ganó 0-3 al Atlético de San Luis. En total, el conjunto rojiblanco anotó siete goles y encajó cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con Chivas llevándose la victoria por 1-2 en el Estadio Jalisco. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Liga MX, cada equipo ha ganado en dos ocasiones, con un empate incluido, lo que refleja el equilibrio histórico entre los dos clubes tapatíos.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara marcha en la tercera posición, mientras que Atlas ocupa el sexto lugar. Chivas parte con ventaja en la clasificación, lo que convierte este duelo en una oportunidad para los Rojinegros de recortar distancias con su rival de ciudad.