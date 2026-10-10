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Cómo ver Atlas vs CD Guadalajara: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlas vs CD Guadalajara
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlas y CD Guadalajara, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 11
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Cómo ver Atlas vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Atlas vs Chivas se podrá seguir en México a través de Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. A continuación encontrarás los canales disponibles para no perderte el Clásico Tapatío.

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El Estadio Jalisco será el escenario del Clásico Tapatío cuando Atlas reciba a CD Guadalajara en un partido de Liga MX que enfrenta a los dos clubes más representativos de Guadalajara.

Atlas llega al partido con una racha irregular. Los Rojinegros, dirigidos por Hernán Crespo, encadenaron una victoria ante Tijuana y un empate frente a Club Universidad Nacional, pero antes cayeron goleados 5-2 ante Toluca. El equipo busca estabilidad en su juego y aprovechar la ventaja de jugar en casa.

Chivas, por su parte, atraviesa un momento de altibajos bajo las órdenes de Gabriel Milito. El equipo rojiblanco viene de perder ante Querétaro FC, aunque antes había conseguido un empate ante CF América y una contundente victoria 3-0 sobre Club Universidad Nacional. El conjunto tapatío tiene margen para mejorar.

En la tabla del Apertura, Chivas ocupa una posición más cómoda que su rival, lo que añade un matiz competitivo al encuentro más allá del orgullo local.

El historial reciente entre ambos equipos es parejo y apasionante, con resultados que han ido en todas las direcciones. Quien quiera disfrutar del duelo, a continuación encontrará toda la información sobre cómo verlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra CD Guadalajara alineaciones probables

Manager

  • H. Crespo

En el lado local, Hernán Crespo dirige a Atlas sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que haya novedades más cerca de la hora del partido.

En el bando visitante, Gabriel Milito tampoco cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos en la plantilla de Chivas. La alineación probable se dará a conocer próxima al inicio del encuentro.

Forma

ATL

ATL - Formulario

QFC
L1-3
ATL
D1-1
TOL
L5-2
CUN
D1-1
TIJ
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CDG

CDG - Formulario

PAC
D1-1
SAN
W0-3
CUN
W3-0
CFA
D2-2
QFC
L0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlas llega al Clásico con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante Tijuana, aunque antes de eso encajaron una abultada derrota 5-2 frente a Toluca. En esos cinco encuentros, los Rojinegros marcaron ocho goles y recibieron nueve.

Chivas presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en su último quinteto de partidos. La derrota más reciente llegó ante Querétaro FC por 0-2, pero el equipo de Milito también goleó 3-0 al Club Universidad Nacional y ganó 0-3 al Atlético de San Luis. En total, el conjunto rojiblanco anotó siete goles y encajó cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpateCD Guadalajara
2
1
2
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
1
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
4
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
1
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
Atlas badge
Atlas
ATL
2
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
Atlas badge
Atlas
ATL
3
F
8Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con Chivas llevándose la victoria por 1-2 en el Estadio Jalisco. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Liga MX, cada equipo ha ganado en dos ocasiones, con un empate incluido, lo que refleja el equilibrio histórico entre los dos clubes tapatíos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
96212110+1120
W
D
L
W
W
2
TolucaTolucaTOL
116232515+1020
L
D
L
W
W
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
105321710+718
L
D
W
W
D
4
LeónLeónLEO
115331512+318
D
W
D
W
L
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
9522138+517
W
D
W
W
L
6
AtlasAtlasATL
105231617-117
W
D
L
D
L
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
105141918+116
D
L
W
W
W
8
PueblaPueblaPUE
114341213-115
D
L
D
L
W
9
TijuanaTijuanaTIJ
94231413+114
L
D
L
W
L
10
MonterreyMonterreyMON
94141614+213
L
W
D
L
L
11
TigresTigresTIG
113441315-213
W
W
L
D
D
12
PachucaPachucaPAC
103341511+412
L
D
W
W
D
13
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
103341416-212
L
D
L
W
L
14
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
103341418-412
W
W
L
L
W
15
AtlanteAtlanteATL
102531215-311
W
D
L
D
D
16
Santos LagunaSantos LagunaSAN
103161015-510
W
W
W
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
102261220-88
L
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
10109725-183
L
W
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara marcha en la tercera posición, mientras que Atlas ocupa el sexto lugar. Chivas parte con ventaja en la clasificación, lo que convierte este duelo en una oportunidad para los Rojinegros de recortar distancias con su rival de ciudad.

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