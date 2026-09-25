Atlante recibe a Monterrey en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos clubes que atraviesan momentos muy distintos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 10 25 sept 2026 - 21:00 Estadio Quintana Roo

Cómo sintonizar el Atlante vs Monterrey

El partido entre Atlante y Monterrey se puede ver en vivo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Atlante recibe a Monterrey en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos clubes que atraviesan momentos muy distintos en la tabla.

Los Potros de Hierro, de regreso en la primera división, llegan a este partido sin una victoria en sus últimas cinco jornadas. Miguel Herrera no ha podido sacar a su equipo del fondo de la clasificación, y la presión en casa se hace sentir.

Monterrey, por su parte, viene de sumar un triunfo importante. Matias Almeyda consiguió una victoria 1-0 ante Cruz Azul en su último compromiso de Liga MX, resultado que le da algo de oxígeno a los Rayados tras un arranque de torneo irregular.

Sin embargo, la campaña de Almeyda sigue siendo inconsistente. Antes de ese triunfo, Monterrey cayó 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup y empató sin goles con Tigres, señales de que el equipo aún no encuentra su mejor nivel.

Atlante llega al partido desde el 14.º puesto, mientras que Monterrey ocupa el 10.º lugar. Ninguno de los dos está en posición cómoda, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad para escalar posiciones en el Apertura.

Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera no ha confirmado el once inicial de Atlante para este partido. No hay lesiones ni suspensiones registradas en el equipo local por el momento, y se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Matias Almeyda tampoco ha dado a conocer el once probable de Monterrey. Tampoco hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo visitante. Las actualizaciones se incorporarán conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Atlante llega a este partido con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Puebla, y antes de eso cayeron 0-3 frente a Pachuca. Los Potros no han ganado en ninguno de sus últimos cinco partidos, con tres empates consecutivos antes de esa derrota ante Pachuca.

Monterrey presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas entre todas las competiciones. El triunfo más reciente fue un 1-0 ante Cruz Azul en Liga MX, aunque antes de eso los Rayados igualaron 0-0 con Tigres y perdieron 0-2 ante Toluca. En total, el equipo de Almeyda marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes en la base de datos se disputó el 30 de marzo de 2014 en Liga MX, con Monterrey ganando 3-2 como local. En los cinco antecedentes disponibles, Atlante acumula tres victorias por una de Monterrey, con un empate. El historial favorece a los locales, aunque los encuentros entre ambos se remontan a más de una década.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlante ocupa el 14.º puesto, una posición que lo sitúa en la zona baja y lejos de los puestos de liguilla. Monterrey está en el 10.º lugar, también fuera de los puestos de clasificación directa, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones importantes para ambos en la lucha por escalar posiciones.