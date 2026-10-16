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Liga MX - Jornada 12 16 oct 2026 - 23:00 Estadio Quintana Roo

Cómo ver Atlante vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlante y Pumas se puede ver en vivo a través de TV Azteca en México y en Disney+ para los aficionados que prefieren el streaming digital. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlante recibe a Pumas en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que tiene implicaciones directas en la tabla para ambos clubes.

Los Potros de Hierro, dirigidos por Miguel Herrer-ea, atraviesan un momento delicado tras caer 2-0 ante Querétaro FC en su último compromiso liguero. Después de haber vencido al Monterrey 4-2, el equipo no ha logrado mantener la consistencia necesaria para alejarse de la zona de peligro.

Pumas llega a Cancún en una situación igualmente complicada. Esteban Solari no ha conseguido estabilizar al equipo capitalino, que suma apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El empate más reciente ante Cruz Azul, un 3-3 con mucho drama, refleja las dificultades defensivas que persisten en el conjunto universitario.

El historial entre ambos clubes es escaso en los últimos años, lo que convierte este enfrentamiento en un encuentro con poco antecedente reciente y mucha incertidumbre táctica. Herrera buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que alivien la presión sobre su equipo.

Para Solari, un resultado positivo en territorio rival sería un paso importante para sacar a los auriazules del área de descenso y recuperar la confianza de una afición exigente.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera no ha confirmado el once titular de Atlante para este partido y no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Esteban Solari tampoco ha dado a conocer la alineación probable de Pumas, y el club visitante no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas en este momento. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Atlante llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su triunfo más destacado fue el 4-2 ante Monterrey, pero la derrota 0-3 frente a Pachuca y la caída más reciente 0-2 ante Querétaro FC muestran una irregularidad preocupante. En esos cinco partidos, los Potros anotaron ocho goles y recibieron ocho.

Pumas acumula un empate, dos derrotas y una victoria en sus cuatro compromisos más recientes de Liga MX, con el 3-3 ante Cruz Azul como resultado más fresco. La única victoria en ese tramo fue el 3-1 sobre León, mientras que las caídas ante Atletico de San Luis y CD Guadalajara reflejan la falta de solidez del equipo. En sus últimos cinco encuentros, los universitarios marcaron nueve goles pero encajaron siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Atlante y Pumas se remonta a 2014, cuando los encuentros se disputaron en Copa MX y Liga MX. En el último antecedente registrado, Atlante cayó 2-3 ante Pumas en Copa MX en agosto de ese año. De los cinco partidos recogidos, los resultados se distribuyeron con victorias para ambos lados y varios empates, con un total de goles que refleja encuentros generalmente disputados.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlante ocupa la decimosexta posición, lo que lo sitúa en la zona de descenso y lo obliga a sumar puntos con urgencia. Pumas, en el puesto doce, tampoco está en una posición cómoda, aunque tiene algo más de margen para reaccionar antes de que la situación se vuelva crítica.