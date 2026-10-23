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Liga MX
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Cómo ver Atlante vs Atletico de San Luis: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlante vs Atletico de San Luis
Atlante
Atletico de San Luis
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlante y Atletico de San Luis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 14
Estadio Quintana Roo
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Cómo ver Atlante vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos a través de Disney+. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

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Atlante recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX que tiene implicaciones reales para ambos clubes en la tabla.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que llega con resultados mixtos en las últimas semanas. Los Potros de Hierro vienen de una victoria ante FC Juárez, aunque esa alegría llegó después de dos derrotas consecutivas que complicaron su posición en la clasificación.

Diego Mejía, por su parte, llega con un Atlético de San Luis que ha sumado puntos importantes en sus últimas salidas. Los Rojiblancos vienen de una victoria ante Querétaro FC y un empate ante Toluca, lo que les ha dado cierta estabilidad tras un tramo irregular.

Para Herrera, la localía en Cancún representa una oportunidad de encadenar resultados positivos y salir de la zona baja. El ambiente en casa puede ser el factor que incline la balanza a favor de los locales.

San Luis, sin embargo, llega con confianza tras sus últimas actuaciones. Mejía querrá que su equipo aproveche ese impulso para sumar de visita y continuar alejándose de los puestos de peligro.

Ambos equipos necesitan puntos, y eso garantiza un encuentro con intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Atlante contra Atletico de San Luis alineaciones probables

Manager

  • M. Herrera

Miguel Herrera no ha confirmado su alineación probable para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el plantel de Atlante. Las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Diego Mejía tampoco ha dado a conocer su once inicial para Atlético de San Luis, y no se han confirmado bajas por lesión ni suspensión en el equipo visitante. Cualquier actualización se añadirá antes del partido.

Forma

ATL

ATL - Formulario

PUE
D1-1
MON
W4-2
QFC
L2-0
CUN
L1-2
JUA
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

NEC
W3-1
CUN
W2-3
SAN
L1-2
TOL
D1-1
QFC
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlante llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante FC Juárez, aunque en ese mismo tramo cayeron 1-2 ante Club Universidad Nacional. Los locales marcaron ocho goles y encajaron seis en esos cinco encuentros.

Atlético de San Luis presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas ligueras. El partido más reciente terminó con un triunfo 2-1 ante Querétaro FC, y también cosecharon un empate 1-1 frente a Toluca. San Luis anotó nueve goles y recibió ocho a lo largo de esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlanteEmpateAtletico de San Luis
2
1
2
Ascenso MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
0
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
Ascenso MX
Atlante badge
Atlante
ATL
2
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
0
F
Ascenso MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
3
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
Ascenso MX
Atlante badge
Atlante
ATL
2
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
3
F
Ascenso MX
Atlante badge
Atlante
ATL
3
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2019 en el Ascenso MX, cuando empataron 0-0 con Atlético de San Luis como local. En los cinco encuentros registrados entre ambos, Atlante acumula tres victorias frente a dos de San Luis, con un total de nueve goles en esos partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
128313216+1627
W
W
D
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
137242922+723
W
W
D
D
L
4
TolucaTolucaTOL
136432818+1022
D
D
L
D
L
5
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
6
AtlasAtlasATL
136342123-221
L
W
D
W
D
7
MonterreyMonterreyMON
126242317+620
W
W
D
L
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
136161916+319
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
124531716+117
D
D
D
L
D
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
134451922-316
L
W
D
L
D
12
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
13
PueblaPueblaPUE
134451317-416
L
D
D
L
D
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
133462018+213
L
L
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Atlante se encuentra en la decimoquinta posición y Atlético de San Luis en la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la mitad baja de la clasificación y con la necesidad urgente de sumar puntos.

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