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Liga MX - Jornada 14 23 oct 2026 - 23:00 Estadio Quintana Roo

Cómo ver Atlante vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos a través de Disney+. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlante recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX que tiene implicaciones reales para ambos clubes en la tabla.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que llega con resultados mixtos en las últimas semanas. Los Potros de Hierro vienen de una victoria ante FC Juárez, aunque esa alegría llegó después de dos derrotas consecutivas que complicaron su posición en la clasificación.

Diego Mejía, por su parte, llega con un Atlético de San Luis que ha sumado puntos importantes en sus últimas salidas. Los Rojiblancos vienen de una victoria ante Querétaro FC y un empate ante Toluca, lo que les ha dado cierta estabilidad tras un tramo irregular.

Para Herrera, la localía en Cancún representa una oportunidad de encadenar resultados positivos y salir de la zona baja. El ambiente en casa puede ser el factor que incline la balanza a favor de los locales.

San Luis, sin embargo, llega con confianza tras sus últimas actuaciones. Mejía querrá que su equipo aproveche ese impulso para sumar de visita y continuar alejándose de los puestos de peligro.

Ambos equipos necesitan puntos, y eso garantiza un encuentro con intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera no ha confirmado su alineación probable para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el plantel de Atlante. Las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Diego Mejía tampoco ha dado a conocer su once inicial para Atlético de San Luis, y no se han confirmado bajas por lesión ni suspensión en el equipo visitante. Cualquier actualización se añadirá antes del partido.

Forma

Atlante llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante FC Juárez, aunque en ese mismo tramo cayeron 1-2 ante Club Universidad Nacional. Los locales marcaron ocho goles y encajaron seis en esos cinco encuentros.

Atlético de San Luis presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas ligueras. El partido más reciente terminó con un triunfo 2-1 ante Querétaro FC, y también cosecharon un empate 1-1 frente a Toluca. San Luis anotó nueve goles y recibió ocho a lo largo de esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2019 en el Ascenso MX, cuando empataron 0-0 con Atlético de San Luis como local. En los cinco encuentros registrados entre ambos, Atlante acumula tres victorias frente a dos de San Luis, con un total de nueve goles en esos partidos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Atlante se encuentra en la decimoquinta posición y Atlético de San Luis en la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la mitad baja de la clasificación y con la necesidad urgente de sumar puntos.