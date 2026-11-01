Cómo ver el Estrasburgo-Auxerre con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

El Estrasburgo recibe al Auxerre en el Stade de la Meinau en un partido de la Ligue 1 de gran importancia para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Hugo Oliveira atraviesa una racha difícil y necesita frenar una caída que le ha dejado con solo un punto en sus últimos cinco partidos de liga. La presión aumenta en la Meinau.

El Auxerre llega a Estrasburgo con más confianza. El equipo de Will Still ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y afronta este encuentro con una buena dinámica.

El Estrasburgo se encuentra cerca de los puestos de descenso, mientras que el Auxerre ocupa cómodamente una posición de mitad de tabla. La diferencia en la clasificación hace que cada equipo se juegue algo muy distinto en este partido.

Una larga lista de lesionados sigue limitando las opciones de Oliveira, y el conjunto local tendrá que encontrar soluciones con una plantilla mermada para poner fin a su racha de derrotas.

Para el Auxerre, sumar aquí los tres puntos consolidaría su posición y ampliaría la distancia respecto a los equipos que atraviesan dificultades por debajo de él.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Ligue 1, incluidos la hora de inicio, las novedades de los equipos y sus resultados recientes.

Novedades de los equipos y plantillas