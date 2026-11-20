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El defensa del Milan Strahinja Pavlovic ha sorprendido con su valoración de Sergio Conceicao, su antiguo entrenador, al comparar sus estrictas medidas disciplinarias con las de un dictador. Aunque el internacional serbio admitió que Conceicao le caía bien, reveló varias normas rigurosas que regían la vida diaria de sus jugadores.

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Las sorprendentes revelaciones sobre los métodos de Conceicao

Pavlovic ha ofrecido una sorprendente visión de la vida a las órdenes de Conceicao en el Milan y ha descrito como extremo el enfoque del entrenador. El defensa serbio no se mordió la lengua al hablar de las estrictas normas disciplinarias impuestas por el técnico portugués, que incluían prohibiciones alimentarias concretas y un código de vestimenta rígido durante los entrenamientos. Pavlovic reveló que la plantilla estaba sometida a una estrecha vigilancia y que el entrenador incluso controlaba sus actividades fuera del terreno de juego.

«Conceicao prohibió la Nutella y desde entonces no nos han dejado tomarla. Es un buen tipo, me cae bien, pero tenía métodos duros, “a lo Hitler”. Cuando viajamos para disputar un partido, nos separamos en el hotel. Los jugadores se quedan entre ellos y todos los demás, fuera. Las espinilleras son obligatorias en los entrenamientos, tanto si la temperatura está bajo cero como si hace 35 grados: hay que llevarlas», declaró el defensa al pódcast serbio SS Calcio, según recoge La Gazzetta dello Sport.

El jugador de 25 años explicó además que el entrenador recurría a una red de informantes para seguir la vida social de sus futbolistas. «Tres días antes de un partido, algunos jugadores fueron a un concierto hasta las 23:00. Tenía ayudantes, o espías, que le informaron, y montó tal circo que en el siguiente partido no dejó pisar el campo a ninguno de esos cinco o seis jugadores», explicó Pavlovic.

Demostraciones de autoridad y crecimiento táctico

Más allá de la vigilancia y las restricciones alimentarias, Pavlovic recordó un episodio de los primeros días de Conceicao en San Siro que marcó el tono de su etapa al frente del equipo. Según el defensa, el entrenador hizo esperar deliberadamente a toda la plantilla y a la directiva del club para reafirmar su autoridad. Fue un gesto calculado para que, desde el comienzo de su mandato, todos en el club tuvieran claro quién mandaba en el primer equipo.

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«Llegó cuarenta minutos tarde a su primera reunión como entrenador del Milan. Todos los jugadores y la directiva lo estaban esperando. Él estaba en su despacho. Quería que todos entendieran quién mandaba. Lo hizo a propósito», añadió el central.

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La influencia de Allegri en Pavlovic

El exjugador del RB Salzburgo no tardó en contrastar aquella experiencia con la formación táctica recibida de Massimiliano Allegri. Aunque Pavlovic llegó a Italia con cualidades físicas como la velocidad y la fuerza, admitió que tuvo que aprender sobre la marcha los aspectos más sutiles del juego defensivo. Atribuyó al actual entrenador del Nápoles el mérito de ayudarle a adaptar su talento en bruto a las exigencias tácticas de la máxima categoría italiana, cuyos jugadores aprenden esos conceptos desde pequeños.

«Es con él con quien más he progresado desde que llegué a Italia. Como defensa, tengo buena velocidad, fuerza y capacidad para sacar el balón desde atrás. También puedo incorporarme al ataque y marcar, pero el aspecto táctico siempre ha sido un punto débil para mí. Solo aprendí los fundamentos cuando llegué al primer equipo del Partizan. En cuanto a la forma en que los italianos entienden el fútbol, iba un poco por detrás, ya que sus jugadores empiezan a aprender ciertos conceptos desde muy pequeños».

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Ante los mejores delanteros de la Serie A

Al hablar de los retos de jugar en una de las ligas más defensivas del mundo, Pavlovic nombró a los delanteros que más problemas le han causado. Destacó la exigencia física de enfrentarse a Romelu Lukaku y las distintas amenazas que plantean las estrellas del Inter Marcus Thuram y Lautaro Martinez. El serbio señaló que ante rematadores de ese nivel no hay margen de error y que es necesario mantener la concentración durante los noventa minutos, tanto en el derbi como en cualquier otro partido.

«Físicamente, la prueba más dura fue, sin duda, contra Romelu Lukaku. Pero también Marcus Thuram: es fuerte, rápido y muy bueno con el balón en los pies. Con Lautaro, en cambio, hay que tener mucho cuidado dentro del área: si no lo marcas de cerca, marca. No puedes dejarle ningún espacio», señaló.