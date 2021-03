Stoichkov a Goal: "Los árbitros, hoy, son simples comodines. Les da igual todo"

Stoichkov zanja la polémica con Griezmann, aconseja a Laporta sobre algunos fichajes y no le gusta el actual VAR. Pero ¿iría al Barça si le llaman?

Hristo Stoichkov. Balón de Oro en 1994, pilar del Dream Team de Cruyff. Ganador de cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, una Recopa y por encima de todo, la primera Copa de Europa en Wembley, el 20 de mayo de 1992. Años después, sus opiniones y su manera de leer el fútbol siguen dando titulares. Aunque a veces no sean los deseados.

Vaya la que se ha liado con lo que usted dijo de Griezmann: que si el Barça juega con 10 cuando sale, que si hay que venderlo…

“Pues mira, he decidido llamarle esta misma semana para explicárselo todo. No es cierto lo que se ha contado que dije ¿Tú crees que yo puedo meterme con un chaval que sé que lo está pasando mal? Yo llegué al Barcelona como él y tuve la suerte de que gente como Alexanko, Koeman, Laudrup, Amor, Eusebio, Txiqui, en fín, todos estuvieron a mi lado diariamente. Ayudándome. No me metería nunca con él”

Pero ¿usted habló de su falta de protagonismo en el campo?

“Claro que lo hice. Y si sus movimientos en el campo no son correctos también lo digo. Pero yo no dije nada de que había que venderlo. Nada. El problema es que quienes le tienen ganas utilizan cualquier cosa para meterse con él. Y lo hacen a través de quienes hablamos de realidades que vemos en el campo”.

Al lío, entonces. ¿Cómo ve la liga española?

“Está que arde. Con el Atlético de Madrid que ha dejado escapar muchos puntos”.

¿Qué le está pasando al líder?

“Es sencillo. El Cholo lo está haciendo fenomenal y es un equipazo. Pero, desde siempre, sobre todo desde 2014, es un equipo que está acostumbrado a estar en segunda o tercera posición. Ahora se ha visto con muchos puntos de ventaja. Y cada vez que perdía un punto pensaba que no era importante. Sí lo es. Los puntos que se pierden suman en tu contra”.

Esto ¿se lo ha dicho a sus grandes amigos rojiblancos?. Me consta que los tiene

“Sí, con Futre hablo a menudo. Y también aprecio mucho a Caminero”.

El Barça está a 4 puntos ¿cree que puede alcanzarle?

“Si el Barça juGara con su público, estaría arriba y ganaría la Liga”

Si ganan la Liga, Laporta sería, sin duda, el hombre talismán pero ¿será capaz también de convencer a Messi para que se quede?

“Nadie va a ser capaz de convencer a Messi de nada si él tiene claro qué debe hacer. Yo siempre apoyaré la decisión que tome Leo. Y Laporta también lo ha hecho. Me parece que es lo que hay que hacer con un mito, que nos ha hecho reír y hasta llorar”.

Habrá que intentarlo, por lo menos

“Yo le conocí con 12 años a Leo. Y es verdad que Laporta tuvo una época brillante en el Barça. Ha tomado grandes decisiones, como confiar en Guardiola. Y eso instauró una época en la que se practicó un fútbol, excelente y maduro. Pero hoy no tienes a Xavi, ni a Iniesta, ni a Deco, ni a Ronaldinho, ni a Etoo, ni a quienes lo hicieron posible. Aquel era un equipo nacido para ganar. Y eso hay que asumirlo. Tienes otro tipo de jugadores. Tienes una generación de futuro, pero que no te va a rendir a tope de sus posibilidades de hoy para mañana. Y en eso es en lo que debe creer Messi y Laporta debe convencerle”.

Tienes jóvenes, un proyecto nuevo y a su gran amigo Koeman

“Yo creo mucho en Ronald. Somos grandes amigos. Y es verdad que hay mucho talento en el Barcelona. Gente como Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, el propio Leo tienen que hacer lo que hicieron conmigo: ayudar a los jóvenes y trabajar con ellos. Después de muchos años te han salido Pedri, Ansu Fati, Araújo, Mingueza, Riqui Puig. Y el Barça tiene con ellos un plus. Lo tiene hoy, pero es que van a crecer mucho. Eso se lo digo yo a Pedri”

¿Se habla con Pedri?

"Sí. Yo le escribo y él me contesta”

Pues el plus no le ha dado para mucho en Europa

“Ahora aún no. En Inglaterra, por ejemplo, se gastan millones y millones de euros en fichajes. Pero la Liga española sigue siendo la mejor del mundo. Tiene muchos más equipos competitivos. Ya dará resultados”.

¡A ver si con esos contactos le va a llamar Laporta!

(Se ríe) “Yo estoy muy contento con mi trabajo en medios de comunicación. Soy muy feliz. Aunque es verdad que nunca se sabe”.

Pero ¿si hay oferta la atiende?

“Jan (Laporta) tiene mi teléfono. Yo amo al Barça. Tenemos el mejor club y la mejor afición”.

Y si le pregunta por lo que haría usted ¿qué le contestaría al presidente?

“Con tres fichajes, haces un equipo que en dos o tres años puede volver a ganarte todo, Champions incluída”.

Proceda con los nombres

“Con dos o tres fichajes se puede hacer un equipo muy competitivo. Necesitas un lateral izquierdo porque a Alba lo van a matar. Y ficharía a Alaba porque te puede jugar en tres posiciones distintas y muy bien en las tres. Y luego un Haaland o un Mbappé”.

Los dos no puede ser. No hay parné. Escoja uno

“Yo creo que con el sistema del Barcelona, Haaland puede ser más efectivo. Pero si el entrenador fuera Cruyff, ya te digo yo que ficharía antes a Mbappé. Prescindiría de 9 y él jugaría con Dembelé y Mbappé y Messi organizando”.

Quisiera saber su opinión sobre el VAR

“Me tiene muy preocupado. El Var sólo tiene sentido si lo juzgan también exjugadores. Sólo quienes han jugado pueden juzgar determinadas cosas. Pero no les interesa. Mientras en la sala VOR sólo haya colegiados va a ser un desastre. En Inglaterra, entrenadores tan importantes como Guardiola, Mourinho o Ancelotti ya se han quejado. Con el VAR, los árbitros son, hoy en día, simples comodines. Les da igual todo. Entran en un partido sin estar suficientemente atentos”.

¿Me está usted diciendo que la actitud de los árbitros ha cambiado con el VAR?

“Sólo tienes que ponerte un vídeo de hace tres años y ver cómo corrían, cómo se concentraban. Hoy no es así, porque saben que les corrigen sus compañeros. Y creo que hay árbitros que pitan a favor de uno y en contra de otros. Pero hasta ahí puedo decir”.

¿Sigue siendo tan antimadridista como antes?

“Pues en lo deportivo sí. Pero sólo eso. Tengo grandes amigos en el Real Madrid. Por ejemplo, Butragueño. Le adoro. Ahora, no entiendo a la gente que es capaz de odiar a un jugador por el simple hecho de no ser de tu equipo. A mí me han preguntado que cómo he sido capaz de hacerme una foto con Raúl González Blanco. ¡Por dios, que le vi debutar en Zaragoza y se ha convertido en una leyenda!”.

Es magnífico escuchar esto de un culé sin remisión como usted. El Barça fue una auténtica familia para usted. No tuvo que ser fácil llegar a España desde donde usted procedía

Salir de un régimen comunista era difícil. Por eso estoy tan agradecido al F.C. Barcelona porque allí me ayudaron mucho. Desde Rexach hasta Cruyff, pasando por mis compañeros. Mis padres y mi abuelo me enseñaron a serlo.