Steven Berghuis: «Tengo que dar las gracias a Daley Blind por esto»

Steven Berghuis agradeció a Daley Blind el consejo que estuvo en el origen de su gol contra el Telstar. El atacante del Ajax marcó este domingo el 0-2 en la victoria por 0-4 en Velsen-Zuid y reveló después del partido al periodista de ESPN Hans Kraay junior que el lesionado Blind le había dado algunos consejos unos días antes.

Berghuis fue protagonista ante el Telstar con un gol y dos asistencias. Su saque de esquina provocó en la primera parte el tanto inicial de Davy Klaassen, tras lo cual él mismo marcó después del descanso y habilitó a Tolu Arokodare para que firmara el 0-3. "Creo que simplemente fue una buena victoria. Esto también es un poco hacia donde tenemos que ir: este tipo de victorias".

Especialmente en su propio gol, Berghuis tuvo que acordarse de una conversación con Blind. El zurdo se metió hacia dentro desde la derecha, dejó atrás a su rival con un recorte y luego marcó con la derecha. Blind no jugó contra el Telstar por lesión, pero el jueves había prestado mucha atención tras la victoria por 5-3 ante el FC Sion en el playoff de la Conference League.

"Hay alguien mirando y ese es Daley Blind", contó Berghuis con una sonrisa cuando revisaron su gol. "Se me acercó después del partido contra el Sion y me dijo: 'Tienes que hacer más veces ese recorte, porque esperan que te vayas hacia la izquierda'. Contra el Sion me fui hacia dentro dos o tres veces. Tengo que darle las gracias a Daley por esto".

Según Berghuis, el consejo de Blind es aún más valioso por su experiencia como defensa. "Este tipo de detalles son importantes. Él, claro, es defensa y me dijo: 'Te veo y lo miro desde el punto de vista de un defensa. Creo que es bueno que tengas variedad en tu recorte'. Eso me hizo pensar otra vez. También necesitas eso".

Berghuis también elogió a Tolu, que igualmente vio puerta contra el Telstar. "Aporta una energía realmente buena. Es un tipo agradable para tener en el vestuario, tiene humor y ganas de demostrar. Tiene muchísimas ganas de resarcirse tras una temporada difícil en el Wolfsburgo".

El veterano además ve varias cualidades en el delantero. "Por supuesto, tiene muchas armas con su fuerza y su velocidad. Puedes buscarlo por arriba, pero también por abajo. Creo que es un buen refuerzo para nosotros", dijo Berghuis, que volvió a actuar partiendo desde la derecha.

Mientras tanto, Berghuis no se preocupa por la competencia de Viktor Tsygankov, que aún no estaba en la convocatoria. "Los buenos jugadores siempre son bienvenidos. Eso también se dijo cuando llegué yo y Neres y Antony todavía estaban. Creo que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos".