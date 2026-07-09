Steven Berghuis recibe un empujón en el entrenamiento del Ajax y muestra irritación hacia un compañero

Steven Berghuis se mostró irritado el miércoles con su compañero Youri Baas en el entrenamiento del Ajax, según un vídeo compartido en X.

Un aficionado del Ajax, con la cuenta Francesco Farioli, lo grabó y comentó: «Berghuis es y seguirá siendo un tipo irritante».

En el clip se ve cómo Baas derriba a Berghuis mientras regatea, y este recoge el balón con las manos. El técnico Míchel interviene: «¡Está bien, Youri, está bien!».

Mientras Baas se aleja sin sospechar nada, Berghuis lo sigue mirando y parece gritarle algo; entonces Jorthy Mokio lo calma.

Baas, que no busca problemas, lo ignora. Desde la banda se escucha: «Déjalo, déjalo».

En el Ajax este tipo de incidentes con Berghuis son raros, pero en el Feyenoord eran habituales.

Cor Pot llegó a decir que Orkun Kökcü le dio un puñetazo en la boca, y el propio Berghuis propinó una fuerte patada a Sven van Beek.