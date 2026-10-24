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Manchester City v Real Madrid CF: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Steve McManaman predice quién ganará el Clásico y apuesta por Mbappé antes que por Yamal para el Balón de Oro

K. Mbappe
Vinicius Junior
L. Yamal
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División

McManaman se mostró cauto en su pronóstico

Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con impaciencia el próximo Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. En una entrevista exclusiva con 365Scores, Steve McManaman, exjugador del Real Madrid y del Liverpool y reconocido comentarista de fútbol, compartió sus pronósticos para el esperado encuentro.

En declaraciones a 365Scores sobre el próximo Clásico, McManaman afirmó: «Espero un partido muy disputado, porque ambos equipos tienen calidad para ganar los grandes encuentros».

Sobre cómo podría desarrollarse el duelo, añadió: «Es difícil pronosticar con seguridad quién ganará, pero los pequeños detalles serán decisivos, especialmente aprovechar las ocasiones que se presenten y gestionar la presión en los momentos clave del partido».

Preguntado por las posibles consecuencias de que el brasileño Vinícius Júnior no estuviera en el once del Real Madrid, McManaman explicó: «La ausencia de Vinícius sería un duro golpe, porque es un jugador capaz de cambiar el curso de un partido con su excepcional velocidad y su habilidad en el uno contra uno».

Sobre la capacidad de Kylian Mbappé para compensar la ausencia del brasileño, continuó: «Mbappé tiene grandes cualidades, por supuesto, pero son jugadores completamente diferentes y no se puede sustituir todo lo que aporta Vinícius simplemente poniendo a otro jugador en su lugar».

Y añadió: «José Mourinho tendrá que encontrar la solución táctica adecuada para mantener la amenaza ofensiva del Real Madrid en el partido».

Mbappé, por delante de Yamal para el Balón de Oro

A solo un día de la ceremonia del Balón de Oro, McManaman tuvo que elegir entre Kylian Mbappé y la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal. Su elección fue clara: «Elegiría a Kylian Mbappé. Es un jugador capaz de marcar la diferencia y anotar goles en los partidos más importantes, y tiene la experiencia necesaria para soportar la presión».

Concluyó elogiando al joven talento del Barcelona: «Lamine Yamal es un jugador de enorme talento y ha ofrecido actuaciones sobresalientes pese a su juventud. Pero si tuviera que elegir entre los dos ahora mismo, le daría mi voto a Mbappé».

McManaman pronostica el resultado del Clásico

Preguntado por el resultado del partido más importante del fútbol español, McManaman ofreció su pronóstico con cautela.

«Espero que el Real Madrid gane 3-1, pero ya veremos qué pasa, porque este partido siempre es imprevisible», dijo.

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