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imago-sport-1083557305.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Stepanov, sustituido a la media hora y entre lágrimas se marchó al banquillo durante el Feyenoord - FC Utrecht

Feyenoord vs FC Utrecht
Feyenoord
FC Utrecht
Eredivisie
A. Stepanov

Artem Stepanov rompió a llorar en la primera parte del Feyenoord - FC Utrecht. El delantero del equipo visitante sufrió una lesión muy pronto y se marchó entre lágrimas al banquillo. Es dudoso que pueda debutar con Ucrania.

Para Stepanov, la desgracia golpeó en De Kuip después de media hora de juego. Se torció tras un duelo con el defensa del Feyenoord Givairo Read y enseguida quedó claro que la cosa iba en serio.

El espigado delantero centro del FC Utrecht se sentó sobre el césped y estaba muy emocionado. La atención médica ya no sirvió de nada: Stepanov tuvo que ser sustituido por Anthony Correia.

Stepanov había tenido un gran inicio en el FC Utrecht, que precisamente ha arrancado mal la temporada. El atacante marcó en cada uno de sus primeros cinco partidos de liga, con lo que igualó el hito de Rafael van der Vaart de 2001.

Como recompensa por ello, Stepanov recibió una convocatoria para la selección nacional de Ucrania. El viernes arranca la fase de grupos de la Nations League, con Hungría como rival. 

Está por ver si Stepanov estará a tiempo en condiciones y podrá incorporarse finalmente a Ucrania. El jugador del Utrecht militó en varias selecciones juveniles, pero hasta ahora aún no ha jugado con la selección absoluta.

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