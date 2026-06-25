Stefano Denswil (exjugador del Ajax) reaparece de repente en un club neerlandés

El exjugador del Ajax Stefano Denswil se entrena temporalmente con el FC Volendam. El defensa de 33 años, agente libre tras dejar el Kayserispor, es internacional con Surinam.

Con 15 internacionalidades con Surinam, jugó 39 partidos oficiales con el Ajax en sus inicios.

Después jugó varios años en el Club Brugge, y más tarde pasó por Bolonia y Trabzonspor.

La temporada pasada jugó 31 partidos de liga con el Kayserispor y ahora podría regresar a los Países Bajos.

El club le brinda la oportunidad de mantenerse en forma. Llegó a través de su amigo Brandley Kuwas.

El miércoles habló brevemente con el Noordhollands Dagblad: «No descarto fichar por un club en los Países Bajos, pero, por ahora, dejaré que las cosas sigan su curso. Estoy en Volendam para mantenerme en forma y, más allá de eso, lo tengo todo abierto».

“He llegado a acuerdos con el Volendam y mis expectativas son altas. La primera impresión es muy buena, pero veremos qué pasa”, añadió el defensa. Erik Schouten también se encuentra a prueba en el club.