«Stefan de Vrij podría dejar el Inter para fichar por el 18 veces campeón de liga: ya tiene listo un contrato de dos años»

Cada vez es más probable que Stefan de Vrij esté viviendo sus últimas semanas en el Inter. El defensa, de 34 años, tiene un contrato que expira y que, con toda probabilidad, no será renovado. Según Tuttosport, el holandés está claramente en el punto de mira del Al-Sadd qatarí.

«Es muy probable que De Vrij se marche, teniendo en cuenta el tiempo de juego que ha tenido en los últimos meses», escribe Tuttosport, que añade que el club le ofrecería un contrato de dos años.

El Al-Sadd, 18 veces campeón nacional, lidera la liga qatarí y está en cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC. En sus filas están Javairô Dilrosun y Roberto Firmino.

El holandés, de 34 años, ha sido clave en la zaga nerazzurra, pero el club busca renovarse.

El club planea una renovación y ya prepara la salida de otros veteranos con contrato vencido: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

Para De Vrij podría suponer el cierre de una etapa iniciada en 2018, marcada por la titularidad y los títulos en la Serie A. Esta temporada, sin embargo, apenas ha jugado 905 minutos en catorce partidos.

En total, De Vrij suma 293 partidos oficiales con el Inter, con 13 goles y 8 asistencias.