Stefan de Vrij está a punto de cerrar un acuerdo y se quedará en Europa

Stefan de Vrij está cerca de acordar su fichaje por el Panathinaikos, según Fabrizio Romano, quien solo espera el momento para anunciar su famoso «here we go».

El Inter se despide este verano de varios veteranos: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian y De Vrij. Aun así, renovó a Henrikh Mkhitaryan, de 37 años.

La semana pasada Matteo Moretto informó de la oferta de contrato del Panathinaikos al central, y ahora el acuerdo está muy cerca.

De Vrij, con 79 partidos con la selección de Países Bajos, se perdió el Mundial por una lesión en la ingle.

Llegó a Italia en 2014, cuando la Lazio lo fichó por siete millones de euros procedente del Feyenoord. Tras cuatro años en el equipo romano, fichó por el Inter como agente libre.

Con el club lombardo, con el que disputó la mayoría de sus partidos, sumó 296 encuentros, 13 goles y 8 asistencias, y conquistó tres Scudetti y tres Copas de Italia.